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CHP'li Özgür Özel'den komik 'adaylık' açıklaması

Cumhurbaşkanı adaylarını YSK takvimine göre kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komik açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kast ederek, "Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:43
CHP'li Özgür Özel'den komik 'adaylık' açıklaması

Cumhurbaşkanı adaylarını YSK takvimine göre kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylarını kendi belirledikleri bir zamanda açıklayacaklarını söyledi.

"Birileri gündemi belirleyememekten ve belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda" diyen Özel, şunları söyledi:

"YSK takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı takvimle belirlenen son tarihten önce açıklanacak. Emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan'ın keyfine, dileğine, isteğine uygun bir zamanda değil. Bizim tercihlerimize, bizim isteğimize, bizim doğrularımıza uygun zamanda yapılacak. Onu en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız."

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:43
  1. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
  2. YSK
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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