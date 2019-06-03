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CHP'den komik açıklama: Enflasyonu İmamoğlu düşürdü

Bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, komik bir açıklamaya imza atarak "Ekrem İmamoğlu'nun 19 günlük İBB Başkanlığında halk ekmek fiyatlarını düşürmesi, enflasyonu olumlu etkiledi." dedi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:41
CHP'den komik açıklama: Enflasyonu İmamoğlu düşürdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

TÜİK verilerine göre ekmek fiyatındaki değişimin TÜFE'deki ağırlığının yüzde 2,11 olduğunu belirten Erdoğdu, Ekrem İmamoğlu'nun 19 günlük İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında halk ekmek fiyatlarını düşürmesinin enflasyonu olumlu etkilediğini aktardı.

Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Nisan-Mayıs aylarında Türkiye genelinde 1 kg ekmeğin fiyatı yüzde 5,2 artarak 5,1 liradan 5,32 liraya yükseldi. Ancak, İstanbul'da ekmeğin fiyatındaki artış, aynı dönemde İstanbul'da Ekrem Başkanın yaptırdığı halk emek indirimi sayesinde binde bir civarında kaldı. Ayrıca, Ekrem Başkan'ın girişimiyle düşürülen öğrencilerin belediye otobüs ücretleri de enflasyona olumlu yansıdı. Mayıs 2019'a Türkiye genelinde yaklaşık binde bir oranında zamlanırken İstanbul'da ortalama belediye otobüs ücretleri yüzde 2,78 ucuzlayarak 1,79 liradan 1,74 liraya indi."

Erdoğdu, enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir ve ithal girdi maliyetlerindeki artışın enflasyonun gelecek aylarda hızla düşmesinin önünde engel olduğunu savundu.

Türkiye'nin krize 2018'de AK Parti eliyle itildiğini, sonrasında çift haneli enflasyon rakamlarının hızla fırladığını ileri süren Aykut Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönetimindekiler 2018 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonda baz etkisi nedeniyle de yıldan yıla enflasyon rakamında ilerleyen aylarda düşüş bekliyorlar. Ancak bu düşüşün gereği olan ekonomik güveni tesis edemedikleri için yabancı paraya yönelimi de engelleyemiyorlar. Dolarizasyon aşılmadığı müddetçe, daha fazla üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye'ye gidişin kaldırım taşları döşenmediği müddetçe bu cendere içinde kalırız."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:41
  1. İstanbul
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
  3. enflasyon
  4. ekrem imamoğlu

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