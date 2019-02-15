0553 313 94 23

CHP'den "Kasım ayı işgücü verileri" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:- "Reel kesime ait tüm veriler ekonomik krizin milletimiz üzerindeki yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koymaktadır"

15 Şubat 2019 Cuma 12:42
CHP'den "Kasım ayı işgücü verileri" açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, reel kesime ait tüm verilerin ekonomik krizin millet üzerindeki yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün açıklanan Kasım 2018 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

2018'in son üç ayını kapsayan TÜİK Kasım ayı işgücü ve istihdam verilerinin ekonomide yaşanan ani duruşu gözler önüne serdiğini savunan Öztrak, "Söz konusu verilere göre son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısı 706 bin kişi artarak 3 milyon 981 bin kişiye ulaştı. Yine aynı dönemde dar tanımlı işsizlik oranı ise 2 puan birden artarak, yüzde 12 sınırını da aştı ve yüzde 12,3'e çıktı. Gerek işsiz sayısında gerekse işsizlik oranında yaşanan bu artışlar, 2009 krizinden bu yana görülen en yüksek artışlar olarak kayda geçti." ifadelerini kullandı.

İş gücüne dahil olmayan ama "iş bulsam çalışırım" diyenlerin de hesaba katıldığı "geniş tanımlı işsiz sayısı"nın ise Kasım 2018 döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 623 bin kişilik artışla 6 milyon 117 bin kişiye ulaştığını belirten Öztrak, "Geniş tanımlı işsizlik oranı ise 1,6 puan artışla yüzde 17,8'e ulaştı. Buna mevsimlik çalışanlar, zamana bağlı eksik istihdam edilenler ve yetersiz istihdam edilenler eklendiğinde ise işsiz sayısı 7,5 milyona dayanıyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, Kasım 2018 döneminde 15-24 yaş arasındaki gençlerde ve üniversite mezunlarında da işsizlik oranının arttığını ve 2017'nin aynı ayına göre 201 bin kişilik istihdam kaybı yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Reel kesime ait tüm veriler ekonomik krizin, milletimiz üzerindeki yükünün giderek ağırlaştığını ortaya koymaktadır. Ekonomide üretim çakılmakta, işsizlik hızla artmakta, sokaklarda meyve-sebze kuyrukları uzayıp gitmekte, milletin üzerine ateşten gömlek geçirilmektedir. Duran ekonomik aktivite ithalata ve dövize olan talebi yavaşlatmakta, dövizin tansiyonunu düşürmektedir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:42
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı
    1. Okul Sağlığı bilgilendirme toplantısı
    2. OMÜ’den İSG protokolü
    3. Mesleki yeterlilik belgesi eğitimleri..
    4. Başkan Böcek’e ÇYDD’den teşekkür..
    5. Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı
    6. Düzce’de 3 uyuşturucu taciri tutuklandı
    7. Akif’in dostlarından Akit’e ziyaret
    8. Endonezya, Avrasya Ekonomik Birliği..
    9. Taksim Trio, Akıngüç sahnesinde
    10. Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı..
    11. Elazığ'da 73 köyle ulaşım sağlanamıyor
    12. Akşener: "Tencere her hükümeti sallar"
    13. 20. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi BUÜ’de..
    14. Kriz aşıldı! Büyükelçi geri dönüyor
    15. İsrail ile Polonya arasında "Nazi" krizi
    16. Midyat’ta terör propagandası yapan 1..
    17. Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’den..
    18. Afganistan’da zulüm devam ediyor!
    19. Antalya’da alabora olan teknede can..
    20. Samsun "butik çikolata" işine giriyor
    21. FÜ’de “Laboratuvar ve İşletmelerde..
    22. Okullararası Kick- Boks Müsabakaları..
    23. Bakan Pekcan: "Tahkimde uzmanlaşmak..
    24. Mimardan şantaj ve tehditle 15 bin..
    25. NATO, Ukrayna Ordusu’na İngilizce..
    26. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    27. Hepsiburada, Türkiye'nin e-ihracatı..
    28. Fransa’da 8 bin sarı yelekli hapiste
    29. Dicle Elektrik'ten 1,5 milyon liralık..
    30. ANALİZ - Küresel güç kayması ABD’yi..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi