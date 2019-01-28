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CHP'den Kadıköy için son karar! Yeniden değerlendirilecek

CHP Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen, Kadıköy Belediye Başkan adayı Şerdil Dara Odabaşı'nın adaylığının MYK'da yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:08
CHP'den Kadıköy için son karar! Yeniden değerlendirilecek

CHP Parti Meclisi dün toplanmış, uzun süren tartışmalardan sonra İstanbul'un 29 ilçe adayı belirlenmişti. Aday listesinde yer alan isimlerden biri de Kadıköy adayı Şerdil Dara Odabaşı'ydı.

"Yeniden değerlendireceğiz"

Ancak toplantıdan sonra açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Seyit Torunu'un bir gazetecinin "Şişli ve Kadıköy adaylarının yeni bir değerlendirme için geri çekildiği belirtiliyor. Bir değişiklik mi var?" sorusu üzerine "Arkadaşlarımız PM'ye yeniden değerlendirmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz" yanıtı vermesi yeni bir tartışmayı başlattı.

Tartışma Şişli ile birlikte Kadıköy adayının da yeniden değerlendirilmek üzere MYK'ye gönderilip gönderilmediğiyle ilgili.

"Kadıköy yeniden değerlendirilecek"

Konuyu Artı Gerçek'e değerlendiren PM üyesi Haluk Pekşen, "Tüzük gereği katılanların salt çoğunluğuyla karar verilmesi gerekiyor. PM 60 kişiden oluştuğu için Kadıköy adayına 30 kabul, 29 ret kararı çıktı. Normalde bir fazla olması gerekiyor. Burada salt çoğunluk sağlanamamış oldu. Onun için Kadıköy adayı halen belirlenmemiş oldu" dedi.

Benzer bir durumun Şişli ve Beşiktaş'ta da olduğunu belirten Pekşen, "3 ilçede 30'a 29 şeklinde kabul ve ret kararları çıktı. PM, söz konusu ilçeleri yeniden görüşecek" ifadelerini kullandı.

"Adaylığım kesinleşti, sıkıntı yok"

Tartışmaların odağındaki Şerdil Dara Odabaşı ise Artı Gerçek'e yaptığı açıklamada adaylığıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını belirtti. Odabaşı, "Seyit Bey, yorgunluktan Şişli ve Kadıköy'ü birbirine karıştırdı. O yüzden öyle bir şey söyledi. Adaylığım kesinleşti. Hiçbir sıkıntı yok, PM listesinde varım. PM'den çıkan listeyi MYK'nın değiştirme yetkisi hukuken yok. Ben şuan Kadıköy adayıyım" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:08
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Torun
  4. Kadıköy
  5. Seyit Torun
  6. Şişli
  7. Şerdil Dara Odabaşı

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