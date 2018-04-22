İlhan Cihaner: İYİ Parti'ye verilen destek CHP tüzüğüne aykırı
CHP Milletvekili İlhan Cihaner, 15 CHP milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’yi geçmesine tepki gösterirken, bu kararın parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.22 Nisan 2018 Pazar 15:34
CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesi partiye tepkiyle karşılandı. Konu hakkında açıklama yapsan CHP Milletvekili İlhan Cihanet, İYİ Parti'ye verilen desteği parti tüzüğüne de aykırı olduğuna vurgulayarak "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." dedi.
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