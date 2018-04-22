İlhan Cihaner: İYİ Parti'ye verilen destek CHP tüzüğüne aykırı

CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesi partiye tepkiyle karşılandı. Konu hakkında açıklama yapsan CHP Milletvekili İlhan Cihanet, İYİ Parti'ye verilen desteği parti tüzüğüne de aykırı olduğuna vurgulayarak "CHP Tüzük Madde 1/4: (4) Cumhuriyet Halk Partisi, başta Kurtuluş Savaşımız olmak üzere Aydınlanma ideallerini, emek mücadelelerini, sosyal demokrasinin özgürlük, eşitlik ve dayanışma ilkelerini benimseyen çağdaş demokratik sol bir siyasal partidir." dedi.