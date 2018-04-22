Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP’den İYİ Parti’ye geçecek isimler belli oldu

CHP'den İYİ Parti'ye katılacak milletvekillerin isimleri belli oldu.

22 Nisan 2018 Pazar 13:36
CHP’den İYİ Parti’ye geçecek isimler belli oldu

İYİ Parti'e katılmak üzere CHP'den istifa eden 15 milletvekilinin isimleri belli oldu.

İSİMLER BELLİ OLDU

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçen olan isimler şöyle:

Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:36
  1. Zonguldak
  2. İzmir
  3. Çorum
  4. Aydın
  5. Afyon
  6. Edirne
  7. Bursa
  8. Burdur
  9. chp
  10. kemal kılıçdaroğlu
  11. iyi parti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane kaleci 'Julio Cesar' futbolu bıraktı!
    1. Efsane kaleci 'Julio Cesar' futbolu..
    2. CHP’den İYİ Parti’ye geçecek isimler..
    3. Canlı yayında muhabiri böyle öldürdüler!
    4. YSK'dan "İYİ Parti seçime katılacak..
    5. Kılıçdaroğlu yine saldırdı: Osmanlı..
    6. Haçlılar kuduruyor: Propagandaya izin..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Beni..
    8. TMSF'ye devredilen şirket sayısı..
    9. Ermenistan'da sular durulmuyor.....
    10. "Abdullah Gül Akşener'den rahatsız"
    11. Büyükçekmece'de kimyasal madde alarmı!
    12. Flaş iddia! Abdullah Gül 100 bin..
    13. HDP'den CHP'ye ittifak mesajı mı?
    14. CHP'de çözülme başladı... Muhasebeci..
    15. Manisa'da kaza! 10 asker yaralı
    16. 15 CHP'li vekil istifa edip İyi..
    17. Ermeni mezaliminin üzerinden 100 yıl..
    18. Cumhuriyet yazarı: Meral Akşener..
    19. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    20. Başkandan takdir toplayan hareket
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında