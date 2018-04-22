CHP’den İYİ Parti’ye geçecek isimler belli oldu

İYİ Parti'e katılmak üzere CHP'den istifa eden 15 milletvekilinin isimleri belli oldu.

İSİMLER BELLİ OLDU

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçen olan isimler şöyle:

Ahmet Akın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca, Mehmet Göker, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Nihat Yeşil, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse