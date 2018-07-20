Sözde ittifak dağıldı...CHP'den İYİ Parti'ye sert karşılık: Nankörler!

CHP PM üyesi Erdal Aksünger Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını cevapladı.

CHP PM üyesi Aksünger, ''Genel Merkez'de kurultay için imza verenlere ciddi baskı var. Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor'' ifadelerini kullandı.

Aksünger, ''Biz iktidardan demokrasi ve hukuk bekliyoruz. Bu koltuk koruma konusu zarar veriyor.'' dedi. ''İmza verene de vermeyene de baskı olmamalı'' diyen Aksünger, 'biz gelirsek şöyle yaparız' baskısı da olmaması gerektiğini vurguladı.

6 ay önce Şubat ayında MYK'da partinin değişmesi gerektiğini söylediğini hatırlatan Aksünger, Kılıçdaroğlu'nun 2014'te ve 2015'te değişimi desteklediğini hatırlattı. Ancak son kurultaya sorunlar ile gelindiğini açıklayan Aksünger, Son Parti Meclisi seçiminde Muharrem İnce'nin yine de iyi bir sonuç aldığını ancak delegeye vicdani tercih hakkı bırakılmadığını açıkladı.

Kurultay için gerekli imza için, toplam1245 delegeye dikkat çeken Aksünger, Türkiye'de her ildeki delege sayısının, o ilin milletvekili sayısının 2 katı olduğunu hatırlattı. Bunun yarısından bir fazlası ile kurultaya gitme kararı çıkacağını aktaran Aksünger, Muharrem İnce'den başka adaylar da çıkabileceğini, her zaman iddialı isimlerin partide bulunması gerektiğini vurguladı. Kurultay için gerekli imzanın sağlanacağına emin olduğunu dile getirdi. Aksünger, ''Salı, Çarşamba bu iş biter'' şeklinde konuştu.

Aksünger seçim gecesi öncesi mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlattı. Muharrem İnce'nin seçim akşamı sonuçlara dair bilgi akışı geldiğini yalanlayan Aksünger, ''Genel başkan ve Engin Altay neden hile varsa tespit edip İnce'nin eline sonuçları vermedi'' diye sordu. Aksünger, ''İnce partisini zor duruma düşürmemek istedi ama kendisini zor duruma düşürdü, öyle bir refleksin içerisindeydi'' açıklamasını yaptı.

“GENEL MERKEZ'DE KURULTAY İÇİN İMZA VERENLERE CİDDİ BASKI VAR, BU İŞİN BAŞINDA BÜLENT TEZCAN GELİYOR”

CHP PM üyesi Aksünger, “Genel merkezde bir iki arkadaşın, özellikle kurultay isteyen il ve ilçe başkanlarıyla, kurultay delegesi arkadaşlara, ahlaki sınırları aşan bazı baskılar olduğunu duydum. İmza vermiş olana imzasını çekmesi yönünde ciddi bir baskı uygulandı. Bazı il ve ilçe başkanlarımıza, örgütün seçtiği insanlara karşı “Eğer böyle bir şey yaparsanız biz burada kalacağız, sizi görevden alırız” tarzında bir baskı… Bu işin başında Bülent Tezcan geliyor. Bir iki kişi daha var; ama onlarla ilgili bir şey söylemem doğru olmayabilir” dedi.

Aksünger “Bu baskılar ve kendi koltuklarını koruma sevdaları partiye zarar veriyor. İnsanların yoldaşlık duygusunu törpülüyor. İmza toplayanlar için de aynı şey geçerli. “Biz gelirsek şöyle yaparız” tarzında bir baskı olmamalı. Herkes özgür iradesiyle, değişimin ne olduğunu doğru algılatacak olan… Aşağıdan gümbür gümbür gelen başka bir şey var” ifadelerini kullandı.

“KURULTAY'DA MUHARREM İNCE DIŞINDA BİR SÜRÜ ADAY ÇIKAR”

Aksünger, Kübra Par’ın “Kurultayda Kılıçdaroğlu ve Muahrrem İnce dışında aday çıkar mı?” sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. “Bu partide bir sürü aday çıkar. Bugün Muharrem Bey bir adım önde. Haksızlık yapmamak; hakkını teslim etmek lazım” diye konuştu.

''ÖNÜMÜZDEKİ SALI VEYA ÇARŞAMBA BU İŞ BİTER''

Aksünger, imza toplama sürecine ilişkin de konuştu; “Bu konuda tereddüt etmiyorum, kurultay toplanacaktır. Önümüzdeki salı veya çarşamba bu iş biter” dedi.

''MUHARREM İNCE KREDİSİNİN YÜZDE 50'SİNİ O SEÇİM GECESİ YEDİ''

Aksünger, “Muharrem İnce’ye “Kredinin yüzde ellisini o gece yedin” dedim. Çıkıp, özür diledi. Konuya özeleştiri getirdi; ama ne dersek diyelim Muharrem Bey herkesten bir adım önde” diye ekledi.

''CHP SEÇİM GECESİ KENDİ OY TAKİP SİSTEMİNİ KULLANSAYDI HİÇBİR PROBLEM OLMAZDI''

Aksünger seçim gecesi öncesi mobil uygulamaların denemesinin yapılmadığını da hatırlattı. “2015’teki, 7 Haziran’daki, 1 Kasım’daki ve 16 Nisan’daki süreçleri yönetmiş ve onları var etmiş bir insan olarak söylüyorum. O sistemleri kullanmadılar ve dışarıda bir sistem var etmeye çalıştılar. Adil seçim platformu, bir platform. Orada sadece “adilseçim.net” diye mobil bir uygulama yapıldı. Eski sistem kullanılsaydı kesinlikle hiçbir problem olmazdı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu hiç bilmiyorum. Mobil uygulamasının teknik altyapısının başarısız olacağını söylemiştim. Adil Seçim Platformu’nun başarısız olduğunu kendileri de söylediler ve toplumdan özür dilediler. Bu zaten bağıra bağıra geldi. Dünkü açıklamalarında şunu söylemişler ‘Uygulamanın testlerini bile yapamadık’ demişler. Bu, intihar demektir” dedi.

“İYİ PARTİ CHP'YE NANKÖRLÜK EDİYOR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ’ın “CHP ile ittifak bize zarar verdi” sözlerini de yorumlayan Aksünger “İttifak yapılmadan; ‘Biz HDP ile onlar Saadet ile yapsınlar’ dedim. Bu konuyla ilgili haksızlık yapmışlar. Onlar ittifaka CHP’yi almadı. Öyle bir terimin kullanılması CHP’ye hakaret olur. Bunları üst perdeden söyleyenlere başka şey söylerim. CHP 15 milletvekilini onlara göndererek bir demokrasi örneği gösterdi. Bu konuda kimse hakkını yiyemez. Biraz nankörlük ediyorlar. İlk günden beri ideolojik hattını oluşturması açısından “CHP, HDP ile ittifak yapmalı” diyordum. Saadet Partisi, İYİ Parti ile ittifak yapmalıydı, benim gözümde en doğrusu buydu” diye konuştu.

“CHP HDP İLE İTTİFAK YAPMALIYDI, GELECEĞİ İNŞA EDERDİK”

Kübra Par’ın “CHP ve HDP ittifak kursaydı, daha mı çok oy alırdınız?” sorusu üzerine “Bugün alacağımızdan daha kötü bir oy almazdık. Geleceği inşa ederdik” diye yanıt verdi.