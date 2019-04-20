CHP’den istifa yalanlaması

CHP Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı ismet Şahin, medyada çıkan ‘Doğanyol İlçe Gençlik Kolları Yönetimi istifa etti’ haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, kamuoyuna istifa haberleri sunan şahısların CHP’ye üye olmadığını söyledi.

Şahin açıklamasında, “Bugün Sercan Çelik isimli bir kişinin, kendisini Doğanyol İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak tanıtıp, istifa ettiğini kamuoyuyla paylaştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Doğanyol Gençlik Kolları Başkanımız Sercan Çelik değildir. Üstelik adını belirten kişi partimizin üyesi dahi değildir. Partimizin üyesi olmayan bir kişinin başkanlık görevinde yer alması da parti tüzüğümüz açısından imkansızdır. Dolayısıyla partimiz gençlik kollarında daha önce ve bugün görev yapan birisi değildir.Haberin düzeltilmesini ve herhangi bir istifanın olmadığını ifade edilmesini rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.