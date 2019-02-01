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Sarıgül seçim sloganlarını açıkladı

CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen ve partisinin Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, partisinin sembolü olan güvercini sloganına da taşıdı. Sarıgül, "Gözün aydın Şişli ak güvercin geliyor" sloganını kullanacağını belirtti. Aynı zamanda Mustafa Sarıgül, "Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül" sloganını da kullanacak.

01 Şubat 2019 Cuma 15:31
Sarıgül seçim sloganlarını açıkladı

Şişli'den aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Mustafa Sarıgül, önemli açıklamalarda bulundu. Sarıgül seçim sloganını "Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül" olarak belirlediğini söyledi, aynı zamanda, ana slogan olarak, "Gözün aydın Şişli ak güvercin geliyor" kullanacaklarını belirtti. 

CHP'den istifa edip Demokratik Sol Parti'den (DSP) aday olan Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi içinde partinin büyümesinden, güçlenmesinden daha çok kendilerinin iktidarını düşünen bir grup tarafından partinin önünün tıkandığını öne sürdü.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Sarıgül, şunları söyledi: 

Seçim sloganlarını açıkladı

"Güler yüzlü, sevgi dolu, hoşgörü içinde geçen bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Ana sloganımız 'Gözün aydın Şişli ak güvercin geliyor' ve 'Sevgi kazanacak.' Şişlilerin sevgisi için de çalışa çalışa kazanacağız. Saygıyla sevgiyle kazanacağız. 'Sevgiliye kırmızı, Şişli'ye Sarıgül' diyeceğiz. 5 yılda 5 bin 114 ev toplantısı yaptım. Ortalama evlerde 30-40 kişiyle görüşme yaptım. Kampanya süresincede her eve DSP'nin görüşünü içeren yerel yönetimler kitapçığı, her eve bir DSP kalemi vereceğim."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:31
  1. Belediye Başkanı Sarıgül
  2. Cumhuriyet Halk Partisi
  3. Demokratik Sol Parti
  4. Türkiye Cumhuriyeti
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. CHP Parti Meclisi
  7. Mustafa Sarıgül
  8. Saygı Öztürk
  9. Kılıçdaroğlu
  10. Istanbul
  11. İstanbul
  12. Türkiye
  13. Şişli
  14. Sözcü
  15. Aydın
  16. Uzak
  17. Dsp
  18. CHP

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