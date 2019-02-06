CHP'li İlçe Başkanı AK Parti'ye katıldı Malatya'da CHP Pütürge İlçe Başkanı Hasan Girgiç, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı.

CHP’de uzun yıllardır Pütürge ilçesinde ilçe başkanlığı görevini yürüten Hasan Girgiç, partisinden istifa ederek törenle AK Parti’ye katıldı. "Yeni bir şahlanış yaşanacak" Girgiç yaptığı açıklamada, Pütürge’nin dağların arkasında terk edilen bir ilçe olmasına izin vermeyeceklerini belirterek, “AK Parti Belediye Başkan Adayı Mikail Başkanın ilçemize çok faydalı olacağına inandığım için partimden istifa ederek AK Parti saflarına katıldım. Pütürge’mizin birlik beraberliği için tüm gücümle Mikail Başkanın yanındayım. 31 Mart, Pütürge’mizin yeni bir şahlanış yaşayacağı dönemin başlangıcı olacaktır” dedi. AK Parti Pütürge İlçe Başkanı Bülent Karayılan, Hasan Girgiç’e parti rozetini takarak hayırlı olsun dileklerinde bulundu. (Haber7)

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