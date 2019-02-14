CHP’den istifa eden Kesimoğlu bağımsız aday oldu CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.

CHP’den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart seçimlerinde bağımsız aday oldu.

Kırklareli merkezde 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen sanatçı Işın Karaca konserinde konuşan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.



“Önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi”

31 Mart seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini açıklayan Kesimoğlu, "Biliyorsunuz önümüzdeki seçimle ilgili aday olmak istedim, aday yapılmadım. İsyan ediyorum. Demokrasilerde en büyük güç, halkın gücüdür. Ben size inanıyorum, güveniyorum. Sevgililer Günü’nde ilan ediyorum, 31 Mart seçimlerinde bağımsız belediye başkan adayıyım. Yolumuz açık olsun. Önce Allah’a, sonra sizlere emanet ediyorum kendimi" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.