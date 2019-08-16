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Mahmut Tanal'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu öven Demet Akalın için soruşturma çağrısı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul-İzmir Otoyolu’nda 2 saatte büyük mesaj aldığını söyleyen Demet Akalın hakkında soruşturma açılması çağrısı yaptı.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:48
Mahmut Tanal'dan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu öven Demet Akalın için soruşturma çağrısı

CHP'li Mahmut Tanal, yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2 saatte geçtiğini söyleyerek yeni yolu öven Demet Akalın'ın yasal hız sınırını aştığını iddia etti. Tanal, Akalın'ı arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da ‘suç ve suçluyu övmek'ten soruşturma açılması gerektiğini söyleyerek evlere şenlik açıklamalarsa bulundu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Tanal, savcıları göreve davet ederek şunları söyledi:

1-Bu iddiada bulunan Demet Akalın hakkında kanunu İhlal ettiği için derhal soruşturma açılmalı
2-Cumhurbaşkanı suç ve suçluyu övdüğü İçin özür dilemeli.

Sanatçı Demet Akalın, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın'ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya;

Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?”

Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum’

Tanal sözlerini şöyle sürdürdü:

Demet Akalın, açıkça Karayolları Yönetmeliği'nin hız kurallarını düzenleyen 100. maddesini ihlal etmiş oluyor. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen Demet Akalın için Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum. Trafik kurallarını ihlal eden, kanunu dinlemeyen birisine, Cumhurbaşkanı da nasıl oluyor telefonla arayıp teşekkür eder? Cumhurbaşkanı hakkında da suç ve suçluyu övmekten soruşturma açılması gerekiyor.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:48
  1. Mahmut Tanal
  2. Demet Akalın
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. İstanbul-İzmir Otoyolu

YORUM YAZ

  • Şehmus oralŞehmus oral40 dk önce
    Amerikan köpeği batının vekili.
  • Devrim ÖZİSLAMDevrim ÖZİSLAM46 dk önce
    Mahmut Tanal. Kendisi hukuk mezunudur. Demekki hukuk okumakla fikir ve ifade hürriyetini hazmedemiyor, o bilinç seviyesine gelemiyor insan. Üstelik bu adam bir milletvekili. Ne kadar kaba bir anlayışa sahip.
  • ümitümit1 sa önce
    Mal bunlar . Dünde tv de chp milletvekili ben kul değilim diyor ne bok olduğunuzu biz biliyoruzda peşinizden gidenlere ne deyim.

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