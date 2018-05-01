CHP Muharrem İnce'ye cuma günü adaylık hediyesi mi verecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 24 Haziran'da partisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açık bir şekilde dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olmayı isteyen İnce, Kılıçdaroğlu'ndan istediği yanıtı alamasa da, bu konuda ümit beslemeye devam ediyor.



50 GÜN KALA AÇIKLANACAK



Yapılan ittifak görüşmelerinin ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını duyurdu.



UMUTLANDIRAN AYRINTI



Bu açıklama, Muharrem İnce'yi umutlandırdı. Çünkü bu tarihin, CHP'li İnce için özel bir anlamı var. 4 Mayıs, Muharrem İnce'nin doğum günü. Parti tabanı tarafından da desteklenen İnce'nin aday olduğu doğum gününde açıklanabilir. CHP'de, Muharrem İnce'nin yanı sıra, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de adı öne çıkıyor.