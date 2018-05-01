Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP Muharrem İnce'ye cuma günü adaylık hediyesi mi verecek?

Seçimler yaklaşırken henüz CHP'den bir aday ismi gelmedi. Cuma günü adaylarını açıklayacaklarını söyleyen CHP'de Muharrem İnce'nin adaylık söylemleri henüz karşılık bulmasa da İnce'nin Cuma günü doğum günü olması adaylık hediyesi için bir umut kaynağı oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 14:35
CHP Muharrem İnce'ye cuma günü adaylık hediyesi mi verecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 24 Haziran'da partisinin Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açık bir şekilde dile getirmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olmayı isteyen İnce, Kılıçdaroğlu'ndan istediği yanıtı alamasa da, bu konuda ümit beslemeye devam ediyor.

50 GÜN KALA AÇIKLANACAK

Yapılan ittifak görüşmelerinin ardından CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, 4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını duyurdu.

UMUTLANDIRAN AYRINTI

Bu açıklama, Muharrem İnce'yi umutlandırdı. Çünkü bu tarihin, CHP'li İnce için özel bir anlamı var. 4 Mayıs, Muharrem İnce'nin doğum günü. Parti tabanı tarafından da desteklenen İnce'nin aday olduğu doğum gününde açıklanabilir. CHP'de, Muharrem İnce'nin yanı sıra, İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin de adı öne çıkıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:35
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. chp
  4. Muharrem İnce
  5. cumhurbaşkanlığı seçimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu bu yüzden aday olmadı!
    1. Kılıçdaroğlu bu yüzden aday olmadı!
    2. "AK Parti'nin eğri kılıçları kimlerdir"
    3. Bahçeli'den CHP'ye sert sözler! İP'i..
    4. Bakan Fakıbaba yaş çay taban fiyatının..
    5. Doğan'dan kovulmuştu o partiden aday..
    6. Çorum'da ilginç olay! Her gün aynı..
    7. İsrail üretimi füzeleri denediler!
    8. ABD öncülüğünde vahşet: Siviller..
    9. Amerika'nın gümrük vergisi kararına..
    10. Balık tutarken nehirde kayboldu
    11. Bakan Sarıeroğlu'ndan tartışmalara son..
    12. 500 bin kişiye üniversite affı!
    13. Ekonomik savaşın kazananı Türkiye olacak
    14. Güney Afrika’da dehşeti yaşadı: Aslan..
    15. Mezarlıktan ağlayan kız sesi geldiği..
    16. Gaziantep'te kamyonun freni boşaldı: 1..
    17. Skandallar bitmiyor! Facebook..
    18. Netanyahu: Bölgedeki kuralları..
    19. Koalisyon güçleri Haseke'yi vurdu: 25..
    20. Ordu'da balıkçıların ağına takıldı!..
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!