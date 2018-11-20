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CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

"Bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. Hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin, bir adaletsizliği olarak görüyorum"- "Beni partiden bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecek, bunu göreceğiz"

20 Kasım 2018 Salı 17:58
CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz:

TBMM (AA) - Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Her şeyden önce bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. Hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin, bir adaletsizliği olarak görüyorum." dedi.

Yılmaz, TBMM CHP Grup Disiplin Kurulunun, kendisine "gruptan kesin çıkarma" cezası vermesi kararının ardından Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Partisinin disiplin kurulu tarafından ihraç edildiğini dile getiren Yılmaz, "Her şeyden önce bunu bir vefasızlık olarak görüyorum. Hak, hukuk, adalet arayışında olan bir partinin, bir adaletsizliği olarak görüyorum. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bizim yaptığımız herhangi bir yanlış yok. Savunamayacağımız bir şey yok. Her şeyi savunabilecek güçteyiz. Doğru olanı yaptık. Sudan gerekçeyle parti dışına itilmem, her şeyden önce vicdanları kanatmıştır. Bunun elbette siyasi muhakemesi yapılacaktır, toplum bunu değerlendirecektir." sözlerini sarf etti.

Hakkındaki soruşturmada, eski tüzükte yer alan yanlış maddelere yer verildiğini savunan Yılmaz, "Daha bir disiplin sürecini yönetemeyen insanların bu ülkeyi nasıl yöneteceğini halkın vicdanına bırakıyorum." dedi. Öztürk Yılmaz, bu partiye "Gel" diyerek gelmediklerini, "Git" diyerek gitmeyeceklerini belirtti.

Siyasi ve hukuki mücadelesinin devam edeceğini bildiren Yılmaz, "Hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Bu mücadelenin sonuna kadar da takipçisi olacağız. Bu süreçte bağımsız milletvekili olarak devam edeceğim. Ta ki hukuki süreç sonlanıncaya, yanlış hesap Bağdat'tan dönünceye kadar." diye konuştu.

Yılmaz, CHP'nin tabanının bu konuda, yönetim gibi düşünmediğini savundu.

Milletvekilini milletin seçtiğini, parti disiplini diye milletvekiline zincir vurulmasının, bir şekilde kenara itilmesinin milletin vicdanını kanattığını ifade eden Yılmaz, "Disiplin Kurulunun aldığı karar, bir talimatın icrası yönündedir." iddiasında bulundu.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hiçbir yere gitmiyoruz. Bağımsız olarak devam edeceğiz. Herhangi bir siyasi partiye yamanma diye bir derdimiz asla olamaz. Bu değerleri savunmaya devam edeceğiz. Beni partiden bu şekilde ihraç edenleri de millet ihraç edecek, bunu göreceğiz. Ben ihanetin her türlüsünü gördüm. Önemli olan ülke, vatan, yurt meselesidir ve doğru noktada durabilme meselesidir. Yaptığım mücadeleden dolayı onurlu ve gururluyum. CHP'nin seçmenlerine saygım sonsuz, başarılı olmalarını da canıgönülden dilerim."

Kendisinin artık sadece Ardahan milletvekili değil, Türkiye'nin milletvekili olduğunu söyleyen Yılmaz, "Ezilen, sömürülen, şikayet eden, hak, hukuk, demokrasi, özgürlük arayan herkesin sesi olacağım. Çünkü birisinin bazı doğruları söylemesi lazım, kralın çıplak olduğunu belirtmesi lazım. Bundan dolayı esasen doğru bir noktada durduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:58
  1. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  2. CHP
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