CHP'den İdris Naim Şahin bombası! İşte masadaki büyükşehir...

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP’nin Ordu adayının İdris Naim Şahin olacağı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ortada bir görüşme süreci var"

'CHP’nin Ordu adayının İdris Naim Şahin mi olacak?' sorusunda Öztrak, şu cevabı verdi.

“Ortada bir görüşme süreci var. Bu görüşme sürecinin sağlığı bakımından açıklamaları bu görüşmeleri yapan arkadaşlarımızın yapması daha doğru olacaktır”.