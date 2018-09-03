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CHP'den HDP ile ittifak açıklaması: Gündemimizde yok!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin, "Tabanla mutabakatı sağlayacak, en yüksek oyu alacak halkın belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok" açıklamasında bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:45
CHP'den HDP ile ittifak açıklaması: Gündemimizde yok!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde HDP ile ittifaka ilişkin, "Belediyeciliği biz biliriz, bu nedenle tabanla mutabakatı sağlayacak, en yüksek oyu alacak halkın belediye başkanlarıyla çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok" dedi.

DURSUN ÇİÇEK "HDP'Lİ ADAYLARI ADAY GÖSTEREBİLİRİZ" DEMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz. Yerel seçimler alternatifli. Başkan var, meclis başkanı var, meclisteki üyeler var. O şahıslara müdahalemizi, alternatifler konusunda karar süreçlerine dahilimizi HDP kabul ederse bu gayet olabilir." dedi

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:45
  1. İstanbul
  2. faik öztrak
  3. CHP
  4. HDP

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  • FATİHFATİH1 sa önce
    CHPEŞİTTİR PKKYANLISIHDP, BUNUGÖREMEYENVEYAİNKAREDEN SÖZDE ATATÜRKÇÜLER SİZLER BUÜLKENİN ÇIBANIDEĞİL MİSİNİZ ......
  • ömerömer1 sa önce
    tabii canım ittifak yapar mısınız hiç? sadece her evden bir oy kampanyası yaparsınız demokrasi ya o bakımdan mecliste terörist de bulunsun dediniz şimdi de terörist belediyeler de olsun kafasındasınız
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