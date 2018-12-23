0553 313 94 23

Çirkin saldırı! CHP'li Özgür Özel'in yeni hedefi Fuat Oktay

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, devletin önemli görevlerindeki isimlerine de çirkin ithamlarla saldırmaya devam ediyor. Hulusi Akar'la yaşadığı tartışma gündemdeki yerini halen koruyan Özel son olarak bütçe görüşmeleriyle ilgili konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'atanmış teknisyen' diyerek büyük bir saygısızlıkta bulundu. CHP'lilerin bu çirkin provokatif girişimine TBMM Başkanı Yıldırım ve AK Parti milletvekilleri çok sert tepki gösterdi.

23 Aralık 2018 Pazar 07:45
Çirkin saldırı! CHP'li Özgür Özel'in yeni hedefi Fuat Oktay

TBMM Genel Kurulu, 2019 yılı bütçe görüşmelerinin sırasında CHP'li milletvekillerinin yine bir provokatif girişiminine sahne oldu. Cumhurbaşkanlığı sistemini hala hazmedeklerini gözler önüne seren CHP'li vekiller çirkin üsluplarını bir kez daha dillerine sarıp büyük bir saygısızlık örneği gösterdiler.

CHP'li vekillerden çirkin saldırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, TBMM Genel Kurulunda hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından CHP'li vekiller çirkin bir saldırıya giriştiler.

Yıldırım ve AK Partili vekiller sert tepki gösterdi

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "atanmış teknisyen" deme hadsizliğini gösterdi. CHP'li Özel'in bu provokatif üslubuna TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve AK Parti milletvekilleri çok sert tepki gösterdi.

"Anayasa'ya atıf yapsanıza"

CHP'li Özel'e yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Bütçede de bunu diline dolayanlar olmuştu. Burada da herhalde bir kitaba atıf yapıyorlar. Mehmet Uçum'un kitabına atıf yapacağınıza Anayasa'ya atıf yapsanıza. Anayasa'da var bunlar. 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' diyor, 'teknisyen' demiyor. 'Bakan' diyor, 'teknisyen' demiyor. Sayın Özgür Özel, Anayasa'ya saygılı olmak lazım. Oradaki terminolojiye de." cevabını verdi.

"Göreve başlarken ant içtiler"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanların, Anayasa'nın 106. maddesi gereğince milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından, cumhurbaşkanı tarafından atandığını belirtti. Yıldırım, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların, yine aynı maddenin hükmü uyarınca Anayasa'nın 81. maddesinde yazılı şekilde, TBMM önünde ant içtiklerini, milletvekillerinin de göreve başlarken aynı andı içtiklerini ifade etti.

"Haksızlık olur"

"Meclis soruşturma usulüne tabi olan bakanların, cumhurbaşkanı tarafından atanıyor olması gerekçe gösterilerek, memur ve bürokrat statüsünde olduklarını söylemek doğru bir yorum değildir. Hükümet sisteminden kaynaklanan anayasal bir durumun, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekilleri arasında bir alt-üstlük durumu gibi yorumlanması, sayın milletvekillerimize de sayın bakanlarımıza da haksızlık olur."

(Star)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 07:45
  1. chp
  2. saldırı
  3. fuat oktay

YORUM YAZ

  • HaticeHatice42 dk önce
    Bu adamlarin gorevi iftira atmak ben sahsen hukumet erkanlarinin bunlara cevap vererek onlarin karsisinda sinirlenerek savunmaya gecmelerinden rahatsizlik duyuyorum onlarin istedikleri sirf ak partileleri sinirlendirmek icin yapiyorlar dikkat ediyorsaniz ne kadar sakin iftira atiyorlar ak partili tum hukumet erkani lutfen onlarin karsisinda sakin olsunlar ve onlara cevap vermesinler bir ak parti secmeni olarak biz onlarin herseylerini goz onunde bulundurarak oy veriyoruz artik savunmayi birakip bu iftiracilari muhatap almayin taarruza gecsinler

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kürsüde tam 66 defa 'ben' dedi!
  1. Kürsüde tam 66 defa 'ben' dedi!
  2. Günün âyet ve hadisi
  3. Fransa'dan PKK'ya tam destek sözü
  4. CHP'den Fuat Oktay'a çirkin saldırı!
  5. Katil Esed'in konvoyu Münbiç’e gidiyor
  6. Pes artık! Beyaz Saray'ın sitesinde..
  7. O esnaf konuştu: Biz buna alışkın..
  8. PKK bildiri dağıttı: ‘Osmanlı geliyor’
  9. İran'dan Türkiye'ye 30 milyar dolarlık..
  10. Endonezya'da facia: 43 ölü 584 yaralı!
  11. Cengiz Ünder'li Roma, Ronaldo'lu..
  12. Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan..
  13. Yorumcu Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın bu..
  14. Sergen Yalçın resmen açıkladı! 'Ozan..
  15. Teröristlere hendek kazmaları için..
  16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
  17. Silivri'de şantiyede yangın
  18. Ron Paul, Trump'ın çekilme kararını..
  19. Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
  20. Köpeği otomobile bağlayıp şehir turu..
Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

Günün Karikatürü

23 Aralık 2018
Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?