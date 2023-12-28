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Gündem CHP'den Filistin’e ambargo
Gündem

CHP'den Filistin’e ambargo

Yeniakit Publisher
2023-12-28 17:01:00 -
CHP'den Filistin’e ambargo

CHP'de İsrail'in zulmü altındaki Filistinlilere karşı düşmanlığı bitmiyor. CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi, “Filistin gecesi” için Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ni kiraladı, konuşmacıları öğrenince etkinliği iptal etti.

 yeniakit.com.tr 

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM'in ortağı CHP'nin skandalları bitmek bilmiyor.

Filistin'e sansür!

Yeni Dünya Vakfı, 30 Aralık’ta “Filistin Dayanışma Gecesi” düzenleyeceğini afişlerle duyurdu. 

CHP’li Ankara Yenimahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Kongre merkezindeki etkinliğe Hamas lideri Halid Meşal'in yanı sıra etkinlikte Hamas sözcüsü, Hamas Temsilcisi ve Filistin’den temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.

Etkinliğin Yenimahalle Belediyesi’ne ait Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği ifade edildi.
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“Konuşmacılardan haberimiz yoktu” bahanesi

Kongre Merkezi’ni vakfa kiralayan CHP’li Yenimahalle Belediyesi yaptığı açıklamada etkinlik başvurusunun Saadet Partili yöneticiler tarafından yapıldığını belirtti.

“Konuşmacılardan haberimiz yoktu” bahanesini öne süren belediye; etkinliğin iptal edileceğini açıkladı. İşte o rezil açıklama:

“Bize Filistin ile dayanışma gecesi düzenleyeceklerini söylediler. Biz de etkinlikte kimlerin olacağını sorduğumuzda, ‘parti yöneticilerimiz konuşmacı olacak’ dediler. Filistin meselesi hepimiz için aynı öneme sahip. Ancak etkinlik afişinde yer alan kimi isimler tasvip edebileceğimiz kişiler değil. Konuşmacıların kim olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren başkan yardımcımız etkinliğin iptal edilmesi talimatını verdi”

Saadet Partisi ne diyecek?

Seçimlerde CHP'nin peşine katılan Temel Karamollaoğlu'nun idare ettiği Saadet Partisi'nin; Yenimahalle Belediyesi'nin Filistin'e uyguladığı ambargoya nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu oldu.

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