CHP'den FETÖ'ye yakın gazeteye 92 bin liralık EFT!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Karşı gazetesi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, dosya arasında hakkında tefrik kararı verilen o dönem gazetenin genel yayın yönetmeni olan ve 2015'te CHP'den milletvekili seçilen Eren Erdem'e, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan EFT miktarlarına yer verildi.

Raporda, Erdem'in 11 Mart 2014'te 15 bin lira, 14 Mart 2014'te 15 bin lira, 21 Mart 2014'te 15 bin lira, 26 Mart 2014'te 15 bin lira, 28 Şubat 2014'te 17 bin lira, 28 Mart 2014'te 15 bin lira EFT aldığının tespit edildiği kaydedildi.

Karşı gazetenin dahil olduğu Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık Ticaret Limited Şirketi'nin 2014 yılında KDV hariç 89 bin 230 liralık mal veya hizmeti Arslan Güneydoğu Gazetecilik Matbaacılık ve Kağıt AŞ unvanlı şirketten satın aldığı belirtilen raporda, şu bilgilere yer verildi:

"Bu şirketin gazetecilik sektöründe olup PKK terör örgütü yandaşı olduğuna dair basında menfi haberler olduğu, yine Cihan Haber Ajansı ve Reklamcılık AŞ'den 2014'te KDV hariç 45 bin 939 liralık mal veya hizmet satın aldığı, yine Mürekkep Matbaacılık Medya Basım Radyo ve Televizyon AŞ'den 2014 yılında KDV hariç 116 bin 668 lira tutarında mal veya hizmet satın aldığı tespit edilmiştir. Bu firmanın ise 668 sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamede FETÖ/PDY ile aidiyeti, irtibatı ya da iltisakı bulunduğu gerekçesi ile haklarında kapatılan ve Taraf gazetesine mal veya hizmet satışında bulunan firma olduğu tespit edilmiştir. Ekinmed Medya Ajans ve Matbaacılık Ticaret Limited Şirketi'nin 27 Mart 2014'te Zaman Feza Gazetecilik hesabına bin 170 lira ve 30 Mart 2014'te Zaman gazetesi hesabına 6 bin 495 lira EFT yaptığı tespit edilmiştir."

Kapatılan Karşı gazetesinde, internet sitesinde ve sosyal medya hesabında FETÖ'nün işlediği suçları meşrulaştırmaya, örgüt tarafından yapılan kumpas soruşturmalara kamuoyunda destek sağlamaya ve örgüt ile yapılan mücadelenin hukuksuz olduğu belirtilerek mücadeleyi itibarsızlaştırmaya, halkın mazluma sahip çıkma duygusunu kullanarak örgüt mensuplarına kamuoyu desteği sağlamaya ve örgüt tarafından yapılacak darbe girişimi için meşruiyet sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunulduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüphelilerden M.B, Eren Erdem'i daha önceden tanıdığını, 2013 Aralık sonları veya 2014 Ocak ayında bir iki kez kendisiyle görüşmek istediğini ve Iğdırlı iş adamı Turan Ababey'i yanında getirdiğini anlattı. Şüpheli, Ababey'in gazete kurmak istediğini, bunun için yeterli finansal kaynağı olduğunu kaydederek, kendisine de gazetede çalışmasını teklif ettiklerini söyledi. Kendisinin ilk etapta fikir olarak yardımcı olmayı, işin dışında kalmayı düşündüğünü aktaran şüpheli, Eren Erdem genel yayın yönetmeni olarak kendisi ile çalışmayı ve gazetenin kendi tasarrufunda olabileceğini söyleyince teklifi kabul ettiğini kaydetti. Gazeteye personel alımlarını Kutlu Esendemir ve Eren Erdem'in belirlediğini, hiçbir zaman hükümeti düşürmek gibi bir konunun gündeme gelmediğini, cemaatle bir bağlantıdan bahsedilmediğini anlatan şüpheli M.B, Eren Erdem'in ABD Konsolosluğu'ndan gelen 4 kişiyi ağırladığını, toplantıya kendisinin de katıldığını, bu toplantının kendi beyanlarına göre rutin bir ziyaretten ibaret olduğunu savundu. Şüpheli M.B, Eren Erdem'in sadece kapatılan Cihan Haber Ajansı yetkilileriyle kapalı görüşmeler yaptığını, hatta kendisinin de bu konuda alınganlık gösterdiğini dile getirdi.

- Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, 6 Nisan 2016'da adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada adı geçen ve suç tarihinde Karşı gazetesi genel yayın yönetmeni olduğu belirtilen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında ise fezleke hazırlanmıştı.