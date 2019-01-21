CHP'den Fazıl Say yorumu: Çizgisini koruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fazıl Say'ın konserine gitmesiyle ilgili CHP'den ilk yorum geldi. Bu durumu hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın kaybettiğini Fazıl Say'ın ise çizgisini koruduğunu iddia etti.21 Ocak 2019 Pazartesi 09:54
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, piyanist Fazıl Say‘ın Ankara’daki konserine katılmasıyla ilgili, açıklamada bulundu.
Özel, Erdoğan'ın konsere gidip piyanist Fazıl Say ile görüşmesini 'kaybetmek' olarak yorumladı.
"Fazıl Say çizgisini korumaktadır"
Özel’in paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yüz akımız Fazıl Say çizgisini korumaktadır. Muhalif sanatçılara karşı kullandığı dil düşünüldüğünde geri adımı atan Erdoğan’dır. Bir mağlubiyetten söz edilecekse Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından çağdaş sanata karşı Erdoğan’ın mağlubiyetinden söz edilebilir…"
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