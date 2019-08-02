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CHP'den Eren Erdem açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:- "Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir"

02 Ağustos 2019 Cuma 15:33
CHP'den Eren Erdem açıklaması

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Aykut Erdoğdu, bazı CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, ilçe başkanları ve partililer, kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında, "silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Jandarma'nın geniş güvenlik önlemi aldığı cezaevi önünde grubun toplanmasına izin verilmedi. Cezaevi yakınındaki Kınalı kavşağında bir araya gelen grup adına açıklama yapan Ağbaba, Eren Erdem'in 400 gündür tutuklu olduğunu, bu nedenle cezaevi önünde açıklama yapmak istediklerini ancak izin verilmediğini belirterek, bu durumu kınadıklarını dile getirdi.

Erdem'in ömrünü FETÖ ile mücadeleye, demokrasiye ve özgürlüğe adadığını iddia eden Ağbaba, Eren Erdem'in, FETÖ taktikleriyle hiçbir hukuki gerekçe olmadan 400 gündür hapiste tutulduğunu savundu.

Dosyadaki tek delil olan gizli tanığın telkinle ifade verdiğini açıkladığını öne süren Ağbaba, "1 ay önce serbest bırakın dedikleri Eren Erdem'i 1 ay sonra aynı dosyayla mahkum ettiler. Bu süreçte aynı dosyadan yargılananlar Erdem'den daha fazla ceza aldı ama hepsi şu anda serbest. Daha az ceza alan Eren Erdem ise halen tutuklu. Bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Eren Erdem'in Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun görüşülmediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesinin barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı, Eren Erdem ve diğer düşünce suçluları için de emsal kabul edilmelidir. Sadece Anayasa Mahkemesi değil istinaf mahkemesi de oyaladıkça oyalıyor. Mahkeme, Eren Erdem'in dosyasını görüşmeyi adli tatil sonrasında bırakmayı başardı. Adeta bir güç var ve o güç Eren Erdem'i içeride tutmak istiyor. Tutsaklığı boyunca insanlık dışı muameleye maruz kalıyor. Eren Erdem adaletsizlik timsali bir yargılama süreciyle cezaevinde rehin tutuluyor. Bu zulüm artık son bulmalı, Eren Erdem bir an evvel serbest bırakılmalıdır."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:33
  1. CHP
  2. Eren Erdem
  3. Silivri
  4. Veli Ağbaba

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