0553 313 94 23

CHP'den Engin Altay, TBMM Başkanlığına aday

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: - "Grup Başkanvekilimiz Engin Altay, TBMM Başkanlığına aday"

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:41
CHP'den Engin Altay, TBMM Başkanlığına aday

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, grup başkanvekilleri Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olacağını bildirdi.

Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dünyanın her yerinde seçimlerin, eşitlik ilkesi içerisinde, birlikte, eşit şekilde yarışan partilerin demokrasi mücadelesi olduğunu belirtti.

Türkiye'de durumun böyle olmadığını öne süren Özkoç, "Türkiye'de her türlü entrika çevrilmekte, yasalar hiçe sayılmakta, devletin bütçesiyle, yasalarıyla oynanmaktadır." dedi.

Özkoç, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda daha gece yarısı, komisyon üyeleriyle hiç konuşulmadan, bilgi verilmeden iki düzenleme getirildiğini, İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici madde eklendiğini belirterek, "Eğer Şubat, Mart ve Nisan'da insanlarımızı işe alırsanız, vergi, sigorta primi ve maaşını 3 ay boyunca biz ödeyeceğiz." denildiğini aktardı.

"Bu kadar yüzsüzlük, siyasi ahlaksızlık, taraf tutuculuk, vahşi propaganda söz konusu olabilir mi? Bu siyasi rüşvet değil de nedir?" diye soran Özkoç, vatandaşları seçim öncesi kandırmak için bu uygulamanın getirildiğini savundu.

Özkoç, "Bu düpedüz ahlaksızlık, sahtekarlıktır. Bu kanunun arkasında ister Cumhurbaşkanı, ister bakanlar olsun, kim olursa olsun adı ahlaksızlık ve vatana ihanettir." ifadesini kullandı.

Getirilen başka bir düzenlemeyle taşeron işçilerin kıdem tazminatlarını bundan sonra alt işverenlerin değil, ilgili kurumların ödeyeceğini anlatan Özkoç, bunu devletin, milletin ödeyeceğini bildirdi.

Özkoç, bu kamburun neden devletin sırtına yüklendiğini sordu.

Bir camide halıların üzerinde kahvaltılıkların konulduğunu, Yalova'da bir belediye başkanının burada siyaset propagandası yaptığını anlatan Özkoç, "Allah böyle kişilerin cezasını versin, ıslah etsin. Sadece dini kullanarak, yasaları, milletimizi hiçe sayarak yapılan bu propagandanın tek karşılığı ahlaksızlıktır." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere yönelik olarak görüntü kirliliğine son verileceğini, her tarafta afiş, pankart olmayacağını söylediğini anımsatan Özkoç, ancak her elektrik direğinin üzerinde Cumhurbaşkanı'nın pankartının bulunduğunu öne sürdü.

Yatırım bütçesinin açıklandığını, bugüne kadar tarıma yapılan katkının yüzde 50 azaltıldığını savunan Özkoç, "Çiftçiyi, hayvancılığı bitirdiniz. Nasıl 'Her şey vatan, millet için' nasıl diyorsunuz? Sizin değil, insanların karşısına, kendi yüzünüze bakacak haliniz yok. Aynaya baksanız kapkaranlık yüz görürsünüz. Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere." dedi.

İYİ Parti'nin, Mersin adayının adının Yüksek Seçim Kuruluna ( YSK) zamanında teslim edilmediğinin anımsatılması üzerine Özkoç, bunun arkasında kesinlike oynanmış bir tezgah, ahlaksızlığın bulunduğunu belirtti.

Özkoç, bugüne kadar siyasette çok başarılı yol çizen, uzun zamandır grup başkanvekilliği yapan, geldiği her görevde büyük başarı sağlayan, milletvekilliğini de üsün başarıyla sürdüren, bürokrasiyi, siyaseti bilen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:41
  1. aday
  2. Engin Altay
  3. Engin Özkoç
  4. TBMM Başkanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
    1. ANALİZ - Afrika Birliği: Değişim mi,..
    2. CHP'den Engin Altay, TBMM Başkanlığına..
    3. Karamollaoğlu’ndan İdris Naim Şahin..
    4. Ankara'da tedavi gören Iraklı şeyh..
    5. Putin açık açık tehdit etti!
    6. Abdullah Çevrim, Fethiye'de son..
    7. Tüyler ürperten olay! Hatay'da 3 kadın..
    8. Kardinallerden piskoposlara cinsel..
    9. Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor..
    10. İstanbul'da patlama! 1 kişi öldü
    11. Birinci Yaşlılık Şurası
    12. Serdivan’da Gönül Belediyeciliği için..
    13. Adana Müzesi’ne ödül
    14. Blokzincir Ekonomisi İstanbul Zirvesi
    15. AK Parti'nin acı günü! Binali Yıldırım..
    16. CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ’Buca’..
    17. "İsrail'in Filistin halkının parasını..
    18. Veliaht Prens Selman: "Yatırımların..
    19. Gördes’e 83 milyon liralık yatırım
    20. Putin’den ABD ve Avrupa’ya INF uyarısı
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"