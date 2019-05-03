CHP'den "enflasyon" açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yöntem değişikliğine rağmen mızrak artık çuvala sığmıyor. Krizin yükü giderek artan şekilde vatandaşın sırtına yükleniyor." ifadelerini kullandı.

Öztrak, Nisan 2019 enflasyon rakamlarını yazılı bir açıklama ile değerlendirdi. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarına göre tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1,69 olduğunu, yıllık enflasyonun ise yüzde 19,50 ile tüm nisan aylarının rekorunu kırdığını belirten Öztrak, "Mutfakları saran ateş, dar gelirli vatandaşlarımızın cebini yakmaya devam etmektedir. TÜİK’in fiyat toplama yönteminde önceki aylarda yaptığı değişikliklere rağmen mızrak çuvala sığmamış, gıda enflasyonu yıllık yüzde 33,23’le tüm serinin rekorunu kırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Nisan ayında fiyatı en çok artan ilk 10 üründen 5’inin, yıllık olarak fiyatı en fazla artan ilk 10 üründen 7’sinin gıda ürünü olduğuna işaret eden Öztrak, "Kuru soğan yıllık yüzde 289,4 fiyat artışıyla liderliği kimseye kaptırmamış, onu yüzde 211,5 fiyat artışıyla patates, yüzde 167,1 fiyat artışıyla sivri biber izlemiştir. Yıllık fiyat artışı domateste yüzde 110, patlıcanda yüzde 94,4 olmuştur." ifadelerini kullandı.

-"Parlak bir tablo yok "



Vatandaşların mutfakta en çok kullandığı ürünlerdeki fahiş fiyat artışının resmi rakamlarla bile gizlenemez düzeye geldiğini kaydeden Öztrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Diğer taraftan nisanda üretici fiyatları yüzde 3 civarında artarken yıllık artış yeniden yüzde 30’un üzerine çıkmıştır. Döviz kurlarındaki hareketlenme üretici fiyatlarına yansımaya başlamıştır. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış dikkat çekicidir. Enerji fiyatları Nisan’da yüzde 5,3 artış göstermiştir. Tüm bunlar, önümüzdeki aylarda enflasyonun görünümü açısından pek de parlak bir tablo sunmamaktadır. Millet hayat pahalılığı ve işsizlik arasında sıkışmış, ekonomik krizin altında ezilmiştir. Dahası göstergeler, krizin yükünün giderek daha da artan şekilde milletin sırtına yüklendiğini göstermektedir."

Türkiye'nin dünyada en yüksek enflasyona sahip sekizinci ekonomi olduğunu belirten Öztrak, bundan sonra ekonomiye odaklanılması gerektiğini vurguladı. Öztrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, iktidarın mızıkçılık yapması nedeniyle bir ayı aşkın süredir İstanbul seçimlerini tartışmaktadır. Oysa ülkemizin böyle kıymetli bir zamanı kaybetme lüksü yoktur. Türkiye ekonomiye odaklanmalı, ciddi ve takvime bağlanmış bir ekonomik programı ortaya koymalıdır. Bu program güven verecek ehil kadrolar eliyle uygulamaya konmalıdır. Bunlar yapılmadan üretimi artırmak, işsizliği ve enflasyonu kalıcı olarak çözmek mümkün değildir."