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CHP'den "emek ve çalışma yaşamı" değerlendirmesi

Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:- "Türkiye'de bir yılda işsiz sayısı Kayseri'nin nüfusu kadar arttı. İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi artarak, 4 milyon 730 bin kişi oldu. Türkiye, OECD ülkelerine göre işsizliğin en yüksek olduğu 2. ülke konumuna yükseldi"

13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
CHP'den "emek ve çalışma yaşamı" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, "Türkiye'de bir yılda işsiz sayısı Kayseri'nin nüfusu kadar arttı. İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi artarak 4 milyon 730 bin kişi oldu. Türkiye, OECD ülkelerine göre işsizliğin en yüksek olduğu 2. ülke konumuna yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. yılında emek ve çalışma yaşamındaki gelişmelere" ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

24 Haziran seçimlerinden bugüne, asgari ücretle çalışanların alım gücünün yarı yarıya düştüğünü, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) genelinde asgari ücret uygulamasında en kötü 4. ülke olduğunu belirten Ağbaba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de bir yılda işsiz sayısı Kayseri'nin nüfusu kadar arttı. İşsiz sayısı 1 yıl içerisinde 1 milyon 376 bin kişi artarak, 4 milyon 730 bin kişi oldu. Türkiye, OECD ülkelerine göre işsizliğin en yüksek olduğu 2. ülke konumuna yükseldi. Türkiye işsizlik oranlarında Mısır ve Lübnan gibi ülkelerin gerisinde kaldı.Yeni rejim ülkeyi adeta 'İşsizler Cumhuriyeti'ne dönüştürdü. Çalışma Bakanlığı kaldırıldı. Yeni Bakanlığın hedefleri birer birer çürüdü. Türkiye toplu iş sözleşmesi bakımından OECD'nin en kötü ülkesi oldu. Hak arayan binlerce işçi işten atıldı, işçiler ve sendikacılar tutuklandı. Yeni Ekonomik Program ile özelleştirmelerin önü açıldı, kıdem tazminatının fona devredilmesi gündeme geldi, sosyal güvenlik alanından kısıtlamalar gündeme geldi. İşsizlik sigorta fonu yağmalandı."

İş kanununda kapsamlı değişiklikler gündeme alınarak, güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının oluşturulması için çalışmalar başlatıldığını savunan Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanların ve 3600 ek gösterge bekleyenlerin unutulduğunu ileri sürdü.

Ağbaba, Türkiye'nin işçi hakları ihlallerinde dünyanın en kötü 10 ülkesinden biri konumuna geldiğini iddia etti.

- "Ekonomik kriz çalışanları etkiledi"

24 Haziran seçimlerinden bugüne ortalama her ay 160 işçinin hayatını kaybettiğini belirten Ağbaba, geçim sıkıntısı ve iş yerindeki baskılar nedeniyle en az 80 işçi ve çalışanın intihar ettiğini öne sürdü.

Ağbaba, emekçilerin kaderinin, bir kişinin iki dudağından çıkacak kararlara bağlandığını savunarak, yeni ekonomik program ile çalışanların haklarının hedef tahtasına konduğunu kaydetti.

Ekonomik krizin en çok ülkenin çalışanlarını ve dar gelirli yurttaşlarını etkilediğini vurgulayan Ağbaba, "Türkiye, yüzde 20'ler ile dünya genelinde enflasyonun en yüksek olduğu 8. ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin rakipleri Liberya, Angola, Sierra Leone gibi ülkeler oldu." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:22
  1. açıklama
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba
  3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
  4. emek ve çalışma yaşamı
  5. işsiz sayısı

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