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CHP'den "ekonomi" değerlendirmesi

Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu:- "Mart ayında patlak veren rezerv skandalı, temmuz ayında başkanın görevden alınmasıyla Merkez Bankası'nın kalan son prestijinin de ortadan kaldırılması ile güvenilir olmayan bir MB'nin yanı sıra para ve maliye politikalarındaki koordinasyonsuzluk sonucunda enflasyonda kalıcı düşüş bir hayale dönüştü"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:50
CHP'den "ekonomi" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Mart ayında patlak veren rezerv skandalı, temmuz ayında başkanın görevden alınmasıyla Merkez Bankası'nın (MB) kalan son prestijinin de ortadan kaldırılması ile güvenilir olmayan bir MB'nin yanı sıra para ve maliye politikalarındaki koordinasyonsuzluk sonucunda enflasyonda kalıcı düşüş bir hayale dönüştü." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,36 arttığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Bursa'da yaptığı konuşmada, "Ekonomimize kurulan tuzakları tek tek bozuyoruz. İşte en son Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum, enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz." dediğini hatırlatan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"TÜİK, hemen bir gün sonra Cumhurbaşkanını yalanlamış durumda. Mart ayında patlak veren rezerv skandalı, temmuz ayında başkanın görevden alınmasıyla Merkez Bankası'nın kalan son prestijinin de ortadan kaldırılması ile güvenilir olmayan bir MB'nin yanı sıra para ve maliye politikalarındaki koordinasyonsuzluk sonucunda enflasyonda kalıcı düşüş bir hayale dönüştü. Otomobil ve mobilyada iç pazarı canlandırmak için uygulanan vergi indirimlerinin sona ermesiyle bu sektörlerde çok hızlı fiyat artışları görüldü. Benzinli otomobil fiyatı ortalamada yüzde 10,9, dizel otomobil fiyatı yüzde 10,6 artarken, çeşitli mobilya ürünlerinde yüzde 10-12 artış kaydedildi. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi sonrasına ertelenen elektrik zammı yüzde 14,9 olarak kayıtlara geçti."

Baz etkisinin görülmeye başlanması ile enflasyonda ağustos ayından itibaren geçici bir gerileme görülebileceğine işaret eden Erdoğdu,"Buna karşın baz etkisi nedeniyle fiyat artış temposunun azalacağını öngören Erdoğan yönetiminin zamları kesilmiyor. Henüz sigaraya, doğal gaza yapılan ağustos zamlarının etkisi görülmeden temmuz enflasyonunda yükseliş görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Aylık olarak yüzde 0,99 oranında gerileyen yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) endeksinin ise yıllık gelişiminin yüzde 21,66 seviyesine indiğini kaydeden Erdoğdu, üreticinin işletmesini idame ettirmekte zorlandığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:50
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu
  2. Merkez Bankası
  3. TÜFE
  4. Türkiye İstatistik Kurumu

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