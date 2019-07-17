CHP'den "ekonomi" değerlendirmesi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar. Onun öncesinde de 8 paket daha var. Bu açıklanan 15 paket milletin derdine hiçbir şekilde derman olmadı. Bu paketlerle işsizlik azalacağına her geçen gün biraz daha bozuldu." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker ile Tunceli'de PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren çocuklara Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Ekonomiye ilişkin verilerin, milletin mutfağındaki yangının giderek büyümekte olduğunu gösterdiğini ifade eden Öztrak, nisan ayı itibarıyla resmi işsizler ordusuna 1 milyon 116 bin kişinin katıldığını aktardı.

İş bulma ümidini yitirerek aramaktan vazgeçenler ile eksik ve yetersiz istihdam edilenler de dahil edildiğinde işsiz sayısının 8 milyona dayandığını kaydeden Öztrak, şöyle devam etti:

"Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 14 aydır devamlı artıyor. Bu kadar uzun bir dönem üst üste işsizlik oranının arttığını ilk defa görüyoruz. Geçmişe baktığımızda bunun bir örneği yok. En kritik dönem dediğimiz, ekonominin yüzde 4,7 daraldığı 2009 krizinde dahi işsizlik sadece 8 ay üst üste artmış, ondan sonra azalmaya başlamış. Böylesine yapışkan ve yüksek işsizliğin sadece ekonomik değil, ciddi sosyal maliyetleri de olacaktır, oluyor da."

Öztrak, son bir yılda tarımda 329 bin, sanayide 97 bin, inşaat sektöründe ise 544 bin kişinin işsiz kaldığını söyledi.

- "Vergi gelirleri ciddi şekilde düşüyor"

Haziran ayı konut satış verilerine göre konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 49 gerilediğine dikkati çeken Öztrak, perakende ile elektrikli eşya ve mobilya satışlarında da gerileme yaşandığını ifade etti.

"Vergi teşviki bitecek" denmesine rağmen, tüketicinin harcama yapacak takatinin kalmadığını dile getiren Öztrak, şöyle konuştu:

"Tüm veriler, son iki çeyrektir daralan ekonominin bu yılın üçüncü çeyreğinde de daralacağını gösteriyor. Artık maliye politikasında manevra alanı kalmamış durumda. Bütçe dengeleri yerel seçimler için altüst edildi. 2019'un ilk 6 ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 4,4 artmış. Aynı dönemdeki gerçekleşen enflasyona bakarsak yüzde 16. Dolayısıyla reel olarak vergi gelirlerindeki azalış yüzde 10'un üzerinde. Vergi gelirleri çok ciddi bir şekilde düşüyor. Bu yılın ilk 6 ayında faiz hariç harcamalar ise geçen yıla göre yüzde 18 artış göstermiş. Bu yıl bütçe açığı hedefi 81,6 milyar Türk lirasıydı. İlk 6 ayda gerçekleşen bütçe açığı 79 milyar lira oldu. Neredeyse hedeflenen bütçe açığının tamamı yılın ilk yarısında gerçekleşmiş. Bu, bütçe dengelerinin darmadağınık olduğunu gösteriyor."

Merkez Bankasının "ihtiyat akçesine" el atıldığını kaydeden Öztrak, bunun anlamının "ülkenin kefen parasına el koymak" olduğunu savundu. Öztrak, Merkez Bankasının bunu para basarak ödeyeceğini, bunun da zaten harlanmış olan enflasyonun üzerine benzin dökeceğini söyledi.

- "17 yıl 6 ay önce ortaya konulmuştu"

Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yapılan makyajlama ile enflasyonu saklamanın bir yere kadar mümkün olacağını ancak milletin yaşadığı enflasyonun farkında olduğunu ifade etti.

Ekonomide ve bütçede işlerin iyiye gitmediğini anlamak için TBMM'de görüşülen torba yasaya bakılması gerektiğine işaret eden Öztrak, bundan 17 yıl 6 ay önce ortaya konulan "İstanbul yaklaşımı"nın bugün yeniden konuşulduğunu dile getirdi.

Öztrak, yeniden yapılandırma sürecinde bugüne kadar kamu bankalarına 40 milyarı lirayı aşan bir miktar verildiğini hatırlatarak, özel bankalara da destek verilmek zorunda kalınılacağını savundu.

- "2023 hedeflerinin hiçbiri tutmuyor"

Öztrak, bu torba yasada tenceresi boş olan vatadaş için yapılmış hiçbir şeyin olmadığını ileri sürerek, "Bu torba yasada bazı devlet memurları için 3600 ek gösterge yok. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları halledilmiyor. Bu torba yasada, asgari ücretle artık geçinemeyen vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak birtakım vergi düzenlemeleri de yok." dedi.

Bu torba yasanın ne götürüp ne getireceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığını kaydeden Öztrak, şöyle konuştu:

"Son bir yılda işsizliği azaltmak için 7 tane paket açıkladılar. Onun öncesinde de 8 paket daha var. Bu açıklanan 15 paket milletin derdine hiçbir şekilde derman olmadı. Bu paketlerle işsizlik azalacağına her geçen gün biraz daha bozuldu. Şimdi de Meclise 11. Kalkınma Planı'nı getirdiler. Torba yasadan sonra o da çıkacak, ondan sonra da Meclis tatile girecek."

Öztrak, bu planın 2023 hedeflerinin hiçbirinin tutmayacağını gösterdiğini savunarak, bu kapsamda gelir hedeflerinin yarıya düşürüldüğünü, işsizlik hedefinin iki katına çıktığını, ihracat hedefinin ise 500 milyar dolardan 227 milyar dolara indirildiğini söyledi.

- "İnternete girse FETÖ borsasını görecek"

11. Kalkınma Planı'nın, son 10 yılın kaybedileceğini açık seçik ortaya koyduğunu ileri süren Öztrak, "Maalesef Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri tek adam parti devletinin inşası için acımasızca feda edilmiştir. Bütün bunlara rağmen şu ana kadar ekonomideki kötü gidişin bir tane sorumlusu vardır, o da görevden zorla alınan Merkez Bankası Başkanı. Tek sorumlu o. Sabık başkan günah keçisi ilan edilmiştir, görevden alınmıştır ama esas ekonomiden sorumlu bakan, yani sarayın torpilli damadı korunmaya, muhafaza edilmeye devam edilmektedir." diye konuştu.

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Faik Öztrak, "AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'FETÖ borsası' açıklamasına ilişkin, 'Bir yerde FETÖ borsası varsa açık seçik ortaya konsun ama aksine FETÖ'yü ört bas etme borsası var' dedi. Bu konuda değerlendirmeniz ne olacak?" sorusuna, "Ömer Çelik bir internete girse açık seçik FETÖ borsasını görecek. Daha birkaç ay önce FETÖ borsasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan İzmirli bir iş adamı öldürüldü. Bu iş adamı aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisinin il yöneticisiydi. Burada mafyaya kadar uzanan birtakım ilişki zincirleri var. O dosyayı Sayın Çelik alsın baksın orada zaten FETÖ borsasını görecek." yanıtı verdi.