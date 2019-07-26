0553 313 94 23

CHP'den Düzce açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca:- "Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. 'Yaraları sarılsın' diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz"

26 Temmuz 2019 Cuma 11:36
CHP'den Düzce açıklaması

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce'de yaşanan sel felaketinin ardından ilan edilen "afet bölgesi" kararının geri çekilmesine ilişkin, "Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. 'Yaraları sarılsın' diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Düzce için 23 Temmuz'da "afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısında bulunduklarını anımsatarak, devletin iyi yönetilemediğini ve liyakatin olmadığını savundu.

Karaca, "Ülkemizi tek adamın elinde yönetilemez bir hale getirdiler. Vatandaşlarımızın bu travmatik zamanlarda beklentileriyle oynanıyor. Vatandaşımız afet sonrası ikinci kez mağdur ediliyor." ifadesini kullandı.

"Afet bölgesi" kararı ile "genel hayata etkililik" kararları arasındaki farka işaret eden Karaca, şu görüşlerini paylaştı:

"Genel hayata etkililik kararına göre, sel bölgesinde alınacak tedbirler kısa vadeli olarak yapılacak. Etkililik kararında hangi kamu iradesinin neye yetkili olduğuna dair bir netlik yok. Afet Bölgesi ilan edilmesinde ise uzun vadeli daha kalıcı çözümler hayata geçirilmesi ve sorumluluğun devlet tarafından yerine getirilmesi yükümlülüğü bulunuyor."

- "Afetler sehven olmuyor"

Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesi halinde sorunların kalıcı çözümünün devlet tarafından üstlenileceğine vurgu yapan Karaca, şunları kaydetti:

"Bu karar gösterdi ki devlet bürokrasisi çökmüş durumda. Valilik afet bölgesi, tanımı için 'sehven' kullandık diyor. Oysa belirtelim ki afetler sehven olmuyor, sonuçlarını en ağır şekilde vatandaşlarımız yaşıyor. Ne yazık ki sel felaketi umut felaketine dönüştü. 'Yaraları sarılsın' diye bekleyen Düzcelilerin beklentisini devletin boşa çıkardığına tanık olmak hepimizi üzüyor. CHP olarak yanlıştan dönülmesi, afet bölgesi ilan edilmesi ısrarımızı sürdürüyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:36
  1. afet bölgesi
  2. CHP
  3. Düzce
  4. Genel Hayata Etkililik Kararı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala Avrupa'nın en yakın, en güçlü, en karlı, her bakımdan potansiyeli en yüksek dost adayıdır. Öyle de kalmak istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hala..
    2. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    3. Delik kulak zarı tehlike oluşturuyor
    4. Bodrum Zabıtası göz açtırmıyor
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da
    6. Bakan Kasapoğlu’ndan Pursaklar..
    7. Kadıoğlu’ndan ‘Vatanın Bağrında 57..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in..
    9. Hepatite bağlı ölüm riski aşılama ile..
    10. Öğrencilerden dolmuş zamlarına tepki
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi savaş..
    13. Hepatitte kontrol hayat kurtarıyor
    14. Kusurlu burun mutsuz ediyor
    15. Adıyaman'da arkadaşının tüfekle kazara..
    16. Balkondaki klimadan çıkan yangın..
    17. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit..
    18. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    19. Türk denizcilerin kaçırılmasından..
    20. Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa..
    22. Şehit komşusunun anısına bayrak ve..
    23. Avrupa şampiyonu milli takımın..
    24. NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar..
    25. İnşaat güven endeksi yüzde 3.8 yükseldi
    26. Brezilya'da Yüksek Mahkemeden "İran..
    27. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken..
    28. Ardahan'dan diğer illere kurbanlık..
    29. Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu’
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu..
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor