CHP'den dikkat çeken hamle!

CHP’nin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı yönündeki meraklı bekleyiş devam ederken, gündeme çok sürpriz bir isim geldi.

CHP, Sakarya kamuoyunun yakından tanıdığı, spor camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Coşkun Demirbakan’a adaylık teklifi götürdü.

Teklifi geri çevirmedi

Halen Adanaspor Teknik Direktörü olarak görev yapan Demirbakan’ın CHP’nin adaylık teklifini geri çevirmediği, ancak kesin karar vermek için süre istediği öğrenildi. Demirbakan’ın Adanaspor Kulüp Başkanı ile görüşerek kararını netleştireceği bildirildi.

Aralık sonuna kadar

Demirbakan’a Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifini bizzat İl Başkanı Erdoğan Isır götürdü. Isır’ın karar verme aşamasında olan Demirbakan’a Aralık sonuna kadar süre verdi. Popüler aday bulmakta zorlanan CHP’de Demirbakan ismi bir hayli heyecan uyandırdı.