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CHP'den cumhurbaşkanlığına bir aday daha: Rıza Türmen

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yeni bir aday daha: CHP İzmir Milletvekili Dr. Rıza Türmen...

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:45
CHP'den cumhurbaşkanlığına bir aday daha: Rıza Türmen

YENİAKİT.COM.TR / ÖZEL HABER - Habertürk TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı için yeni bir isim ortaya atıldı.

HUKUKÇU ADAY

Programın konuklarından Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylarının arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eski Yargıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen olduğunu söyledi.

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday adaylarının CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşenve CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce isimlerinin ardından yeni bir aday CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen ismi de ortaya çıktı.

Rıza Türmen kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. Kanada'da ise yüksek lisans eğitimi almıştır. Türkiye'ye dönünce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'de doktorasını tamamlamış, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1985'te Singapur'a atanarak Türkiye'nin en genç büyükelçilerinden biri olmuştur. 1995-1996 yıllarında da Bern Büyükelçisi ve 1996-1998 yılları arasında da Avrupa Konseyi daimi temsilcisi olmuştur. Türkiye'nin uluslararası hukuk alanındaki en önemli isimlerinden biri olmuş, 1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçilmiş ve 2008'e kadar bu görevde kalmıştır. 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde CHP İzmir 1. bölge 2. sıra adayı olmuş ve milletvekili seçilmiştir.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 22:45
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