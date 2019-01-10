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CHP'den büyük rezalet! LGBT'li sapkınlara kota açtılar

LGBT'li eşcinsel sapkınların en büyük destelçisi CHP'nin Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, mahalle komitelerine LGBT kotası getirince büyük tepki çekti.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:20
CHP'den büyük rezalet! LGBT'li sapkınlara kota açtılar

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, partilerin hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor.

CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.

LGBT kotası getirdi

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde mahalle komitelerine 5'te 1 oranında LGBT kotası getirmişti.

Bu uygulamaya CHP'li köylüler, "Nereden bulacağız bu kadar eşcinseli?” şeklinde isyan etmişti ve kotayı doldurmak için eşcinsel aramaya koyulmuştu.

5’te bir kotayı doldurabilmek için seferber olan CHP’liler, mahalle komitelerinde çalışacak eşcinsel bulup, ikna etmeye çalışmıştı.

Cinsiyetsiz tuvalet uygulaması getirmişti

Yine CHP’li Nilüfer Belediyesi Başkanlığı döneminde Mustafa Bozbey, 2017'nin yaz aylarında düzenlediği Nilfest’te, cinsiyetsiz tuvalet uygulamasıyla da tepki çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:20
  1. chp
  2. Bursa
  3. Nilüfer

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