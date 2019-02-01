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CHP'den Bursa'da veba salgını iddiası

Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü öne sürdü

01 Şubat 2019 Cuma 12:29
CHP'den Bursa'da veba salgını iddiası

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bursa'da 50 üreticiye dağıtılan küçükbaş hayvanların bazılarında veba salgını görüldüğünü ileri sürerek, karantina tedbirlerinin uygulanmasını istedi.

Sarıbal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıda güvenliğinin tehdit altında olduğunu savundu.

Hayvanlarda görülen vebanın ölümcül bir hastalık olduğunu belirten Sarıbal, bu hastalığın insana da bulaşma riski bulunduğunu aktardı.

Hükümetin "Genç Çiftçi Projesi" adı altında Bursa'daki 50 üreticiye bin 700 koyun dağıttığını belirten Sarıbal, koyunların işletmelere teslim edildikten 10-15 gün sonra bazılarında ölümler gerçekleştiğini kaydetti.

Sarıbal, bu işletmeleri gezdiklerini, veba salgını olduğunu, karantina tedbirlerinin ise tam anlamıyla uygulanmadığını gördüklerini iddia etti.

Hayvanların, Bursa İl Müdürlüğünün olumsuz raporlarına rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerinin olumlu raporlarıyla dağıtıldığını ileri süren Sarıbal, şunları kaydetti:

"55 ölüm vakası gerçekleştiği bilinmekte. Bu sürelerde karantina koşulları tam olarak uygulanmıyor. Sağlam ve hasta hayvanlar ayrılmamış. Diğer sağlıklı hayvanlar ve insanlar risk altında. Sorumlu olan Tarım Bakanlığının kendisidir. Bu hayvanların dağıtılmasındaki sorumluların bulunup, cezalandırılması gerekir. Ayrıca karantina koşulları da tam anlamıyla yerine getirilmeli. Ben buradan Bursa Tarım Orman İl Müdürlüğünü derhal açıklama yapmaya, sadece bakmakla yetinen o Bakanı da istifaya davet ediyorum."

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:29
  1. orhan sarıbal

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