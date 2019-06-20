CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söz konusu rapordaki tavsiyeleri desteklediğini açıkladığına göre, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti konusunda BM Raporu'nda gösterilen şekilde adım atması hususunda beklentimizi en güçlü şekilde yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ı sorumlu tutan 513 maddelik raporunun, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince dün açıklandığını belirtti.

Raporun aynı zamanda, Türkiye'nin de bu cinayet karşısında sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya koyduğunu ileri süren Çeviköz, bu durumun, AK Parti iktidarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumunu yeniden masaya yatırmalarını zorunlu kıldığını savundu.

Cinayete ilişkin Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmaların uluslararası standartları karşılamadığını ifade eden raporun, Türkiye'yi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatma talep etmeye ve soruşturma sürecinde tam olarak iş birliği yapmaya çağırdığını aktardı.

Çeviköz, buna ek olarak Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elindeki bilgi ve delilleri paylaşmaya çağrıldığını belirtti.

BM Raporu'nun, cinayetin işlendiği andan bu yana, AK Parti yetkililerinin aksi yöndeki bütün söylemlerine rağmen, Türkiye'nin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin (KHVS) ilgili maddelerini işleterek konsolosluk binasına girebileceğini, başkonsolos Uteybe hakkında işlem yapabileceğini, ayrıca konsolosluk konut ve araçlarında arama yapabileceğini ortaya koyduğunu belirten Çeviköz, hükümetin, olay duyulunca konsolosluk binasına girmek ve konsolosluk araçlarını aramak için ivedilikle ilgili maddeleri işletmediğini, Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybe'nin ülkesine dönmesine göz yumduğunu, dokunulmazlığı olmamasına rağmen konsolosluk konutunu aramadığını öne sürdü.

CHP'nin, Kaşıkçı cinayeti konusunda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na bir rapor sunduğunu ve olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla TBMM'ye bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiğini aktaran Çeviköz, "Raporumuzu dikkate almayan, önergemizi kabul etmeyen iktidar bizi dinleseydi, BM Raporu'ndaki Türkiye'yi zor durumda bırakan ifadeleri bugün okumayacaktık." açıklamasını yaptı.

Çeviköz, şunları kaydetti:

"BM'nin açıkladığı Kaşıkçı cinayeti raporu uluslararası hukuk, insan hakları ve basın ve ifade özgürlüğü açısından önem taşımaktadır. Bu değerlere inanan tüm devletleri, artık uluslararası boyut kazanan Kaşıkçı cinayetinin çözülmesine katkı sunmaya çağırıyoruz. Bugüne kadar bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen AKP iktidarı, bundan sonra gerekli adımları atmaya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne olayı soruşturmak için resmi talepte bulunarak başlamalıdır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söz konusu rapordaki tavsiyeleri desteklediğini açıkladığına göre, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti konusunda BM Raporu'nda gösterilen şekilde adım atması hususunda beklentimizi en güçlü şekilde yineliyoruz. Bu sadece ulusal çıkarlarımız için değil, bütün insanlık için de AKP iktidarının ödevidir."