0553 313 94 23

CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:- "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söz konusu rapordaki tavsiyeleri desteklediğini açıkladığına göre, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti konusunda BM Raporu'nda gösterilen şekilde adım atması hususunda beklentimizi en güçlü şekilde yineliyoruz"- "Bu sadece ulusal çıkarlarımız için değil, bütün insanlık için de AKP iktidarının ödevidir"

20 Haziran 2019 Perşembe 20:54
CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, BM'nin Kaşıkçı cinayeti raporuna ilişkin, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söz konusu rapordaki tavsiyeleri desteklediğini açıkladığına göre, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti konusunda BM Raporu'nda gösterilen şekilde adım atması hususunda beklentimizi en güçlü şekilde yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ı sorumlu tutan 513 maddelik raporunun, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince dün açıklandığını belirtti.

Raporun aynı zamanda, Türkiye'nin de bu cinayet karşısında sorumluluklarını yerine getirmediğini ortaya koyduğunu ileri süren Çeviköz, bu durumun, AK Parti iktidarının Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumunu yeniden masaya yatırmalarını zorunlu kıldığını savundu.

Cinayete ilişkin Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmaların uluslararası standartları karşılamadığını ifade eden raporun, Türkiye'yi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma başlatma talep etmeye ve soruşturma sürecinde tam olarak iş birliği yapmaya çağırdığını aktardı.

Çeviköz, buna ek olarak Türkiye'nin, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili elindeki bilgi ve delilleri paylaşmaya çağrıldığını belirtti.

BM Raporu'nun, cinayetin işlendiği andan bu yana, AK Parti yetkililerinin aksi yöndeki bütün söylemlerine rağmen, Türkiye'nin Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin (KHVS) ilgili maddelerini işleterek konsolosluk binasına girebileceğini, başkonsolos Uteybe hakkında işlem yapabileceğini, ayrıca konsolosluk konut ve araçlarında arama yapabileceğini ortaya koyduğunu belirten Çeviköz, hükümetin, olay duyulunca konsolosluk binasına girmek ve konsolosluk araçlarını aramak için ivedilikle ilgili maddeleri işletmediğini, Suudi Arabistan Başkonsolosu Uteybe'nin ülkesine dönmesine göz yumduğunu, dokunulmazlığı olmamasına rağmen konsolosluk konutunu aramadığını öne sürdü.

CHP'nin, Kaşıkçı cinayeti konusunda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na bir rapor sunduğunu ve olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla TBMM'ye bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdiğini aktaran Çeviköz, "Raporumuzu dikkate almayan, önergemizi kabul etmeyen iktidar bizi dinleseydi, BM Raporu'ndaki Türkiye'yi zor durumda bırakan ifadeleri bugün okumayacaktık." açıklamasını yaptı.

Çeviköz, şunları kaydetti:

"BM'nin açıkladığı Kaşıkçı cinayeti raporu uluslararası hukuk, insan hakları ve basın ve ifade özgürlüğü açısından önem taşımaktadır. Bu değerlere inanan tüm devletleri, artık uluslararası boyut kazanan Kaşıkçı cinayetinin çözülmesine katkı sunmaya çağırıyoruz. Bugüne kadar bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen AKP iktidarı, bundan sonra gerekli adımları atmaya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne olayı soruşturmak için resmi talepte bulunarak başlamalıdır. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da söz konusu rapordaki tavsiyeleri desteklediğini açıkladığına göre, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayeti konusunda BM Raporu'nda gösterilen şekilde adım atması hususunda beklentimizi en güçlü şekilde yineliyoruz. Bu sadece ulusal çıkarlarımız için değil, bütün insanlık için de AKP iktidarının ödevidir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:54
  1. CHP
  2. kaşıkçı cinayeti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    1. Dumoulin, Fransa Bisiklet Turu'nda yok
    2. Beykoz'da bisikletli ulaşım dönemi
    3. Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
    4. Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    5. CHP'den BM'nin Kaşıkçı cinayeti..
    6. İşçinin ölümünün ardından 2 tutuklama
    7. Kemal Kılıçdaroğlu, Küçükkaya ve CHP..
    8. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    9. Netanyahu uluslararası toplumu..
    10. Kıbrıs gazilerine madalyaları takdim..
    11. Bakan Kasapoğlu, yaz spor okulu..
    12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    13. Beşiktaş, Umut Meraş transferini..
    14. GÜNCELLEME - Bodrum'da düzensiz..
    15. Honduras’taki hükümet karşıtı..
    16. "AA günde 13 dilde 2 bin haber ile..
    17. Trump’tan İran’a yanıt: "Cevabımızı..
    18. Tartışmada silah sesleri yükseldi
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Dünya..
    20. Bakan Selçuk: 4 bin 321 kişi alacağız
    21. Ampute Milli Takımı, Kırşehir’de şov..
    22. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    23. Kangal’da çatışma: 3 yaralı
    24. Suriye sınırında yangın
    25. "BM Genel Sekreteri Guterres,..
    26. Bakan Soylu duyurdu: Otobüsten..
    27. Kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı,..
    28. Geleneksel sporlar gençlere anlatıldı
    29. Elazığ’da kuvvetli yağış sonrası kriz..
    30. Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"