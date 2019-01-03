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CHP'den "bize neden oy verilmiyor?" anketi

CHP'nin yaptırdığı, "Vatandaş bize neden oy vermiyor?" anketini yorumlayan gazeteci Süleyman Özışık, "Vatandaş hiç haksız değil. Yanlış neredeyse CHP orada." diye yazdı.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:15
CHP'den "bize neden oy verilmiyor?" anketi

Yerel seçimler yaklaşırken, partiler vatandaşın nabzını anketlerle tutmaya başladı.

CHP "Vatandaş bize neden oy vermiyor?" diye anket yaptırırken çıkan sonuçlar tartışılır oldu.

Gazeteci Süleyman Özışık, CHP'nin yaptırdığı ankette bir çok eleştirinin yer aldığının altını çizerken, vatandaşın neden oy vermediğini "PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği yaptığınız için”, kimi ise "darbe öncesi ve sonrası Fetö teröristleriyle el ele kol kola olduğunuz için'' cevaplarını verdiğini yazdı.

İşte Süleyman Özışık'ın İnternethaber'deki yazısından dikkat çeken bölüm:

"CHP her seçim öncesi olduğu gibi bir kez daha “Vatandaş bize neden oy vermiyor?” anketi yaptırmış.
...

Kimi, “PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği yaptığınız için”, kimi ise “darbe öncesi ve sonrası Fetö teröristleriyle el ele kol kola olduğunuz için” demiş. Kimi “Heykel partisi olduğunuz için”, kimi ise “İnanç özgürlüğüne saygınız olmadığı için” diye cevap vermiş.

Bak işte bu görüşlere daha bir gönülden katılıyorum.

Vatandaş hiç haksız değil.

Yanlış neredeyse CHP orada.

Hain neredeyse CHP orada.

İhanet neredeyse CHP başrolde…

CHP'de yok, yok!

PKK cenazesine katılanı da CHP'de inançlara ağzını doldura doldura hakaret edeni de... Ülke sırlarını yabancı ülkelere peşkeş çeken ajanlara destek vereni de CHP'de “Türkiye İran'la savaşırsa İran'ın saflarında yer alırım” diyeni de…

Domuz eti yiyeni ve yediğiyle övüneni de CHP'de, rakı masasından kalkmayanı da…

Ülkesini yurt dışındaki baronlara şikayet edip, “Gelin bu diktatörü beraber devirelim” diyeni de CHP'de, ülke içinde insanları ayaklanma amacıyla sokaklara çağıranı da…

Zora düştüğünde Atatürk üzerinden demagoji yaparak beyin sulandıranı da postal gördüğünde darbeciler geldi diye sevini de CHP'de…"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:15
  1. Süleyman Özışık
  2. CHP
  3. anket
  4. anket sonuçları

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