İYİ Parti kongreye gidiyor! Meral Akşener aday olacak mı?

İYİ Parti'de ortalık karıştı. CHP'de kurultay için Muharrem İnce taraftarlarının olağanüstü kurultay için imza toplama işlemini sürdürmeye devam ederken CHP seçimli kurultaya gidecek mi soruları sorulmaya başlandığı şu günlerde son dakika gelişmesi İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti bir ay içinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Meral Akşener'in istifa etti. Meral Akşener kongrede tekrardan aday olmayacağını açıkladı.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce partisinden fazla oy alırken, İYİ Parti de ise durum tam tersi oldu Meral Akşener partisinin gerisinde kaldı. Durum böyle olunca da parti içinde Merşleral Akşener'e karşı olumsuz görüşler dillendirmeye başlandı. İYİ Parti'de kılıçlar Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen çalıştay toplantısında çekildi. Seçimlerin faturası Meral Akşener'e kesilince Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanlığından istifa etti. Meral Akşener'in görevi bırakması üzerine İYİ Parti 1 ay sonra olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kurultay CHP'de beklenirken İYİ Parti'den gelmesi şok etkisi meydana getirdi.

İYİ Parti Genel Başkanlığı için Koray Aydın'ın ismi geçiyor. Meral Akşenir'in karşısına Koray Aydın'ın çıkması bekleniyor. ÖNümüzdeki günlerde İYİ Parti'de neler olacak. İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak merak konusu.