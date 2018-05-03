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CHP'den Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza ve FETÖ çıkışına ilk yorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" sözlerine CHP'den ilk yorum geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:56
CHP'den Devlet Bahçeli'nin 100 bin imza ve FETÖ çıkışına ilk yorum

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay,  MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" sözlerine cevap verdi.

Engin Altay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha fazla Demokratik, anayasal hakkını kullanan vatandaşlarımızı FETÖ ile ilişkilendirmek aymazlıktır. Milletten umudunu yitirenler, ikbal hırsıyla 100 000 imzaya kelepçe takma peşinde.. Korkunun ecele faydası yok. Gidicisiniz." dedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:56
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Engin Altay
  4. Devlet Bahçeli
  5. FETÖ

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