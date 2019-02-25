0553 313 94 23

CHP'den ayrılan adaylara seslendi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "(CHP'den ayrılıp başka partilerden aday olanlar) Birileri eğer ayrıştırmaya çalışıyorsa tarih bunu her zaman değerlendirecek"- "Arkadaşlarımızın aday olmaması başarısız olduklarından değil, bayrak yarışı"

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
CHP'den ayrılan adaylara seslendi

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlığının sonsuza kadar sürecek bir görev olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın aday olmaması başarısız olduklarından değil, bayrak yarışı. Birileri eğer ayrıştırmaya çalışıyorsa tarih bunu her zaman değerlendirecek." dedi.

Torun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Adaylık, ittifak ve belediye meclis üyelerinin belirlenme süreçlerinin yoğun olduğunu belirten Torun, ittifak görüşmelerinin yaklaşık 2 ayı bulduğunu, iyi bir diyalogla, karşılıklı anlayış içerisinde geçtiğini anlattı.

Torun, saha, örgüt bilgileri ve adayların özelliklerine göre değerlendirme yapıp, karar verdiklerini anlattı.

Parti içinde, bazı belediye başkan adaylarına yönelik eleştiriler yapıldığının anımsatılması üzerine Torun, "Olacaktır elbette. Herkesin, sonuçta bir arkadaşımızın, daha iyi aday olacağına, onun daha başarılı olacağına yönelik kanaati oluşabilir. Saygıyla karşılıyorum. Ama sonuçta bir kişiyi seçeceğiz. Biz de bunu en doğru şekilde tespit etmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

-"Hiç kimse bu kurumsal yapının üzerinde değil"

Aday yapılmadığı gerekçesiyle partiden istifa edenlere ilişkin değerlendirmesinin sorulduğu Torun, CHP'nin kurumsal bir yapı olduğunu, hiç kimsenin bu kurumsal yapının üzerinde olmadığını kaydetti. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O arkadaşlarımız geçmişte başarıyla görev yapmışlardır. Ama bu sonuçta bir şekilde, bir yerde bitmesi gerekiyor. Sonsuza kadar sürecek bir olay değil. O arkadaşlarımız başarısız olduğu için de alınmadı. Bu bir bayrak yarışı, nöbet değişimi. O arkadaşlarımızın aday olmaması başarısız olduklarından değil, bayrak yarışı. CHP, ekiplerini yenileyerek, yeni bir heyecanla, yeni bir dinamizmle yoluna devam edecek.

Bugün Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir gibi birçok ilimiz, ilçe belediye başkanlıklarından büyükşehir belediye başkanlığına geçmiştir. İlçedeki başarılı hizmetleri, görevleri onları yukarı taşımıştır. Ayrıca birçok ilçe ve il belediye başkan adaylarımıza baktığımızda önemli bir kısmı örgütte ilçe başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapmış, başarı elde etmiş arkadaşlarımızdır. "

-"Tarih bunu değerlendirecek"

Torun, CHP'den ayrılıp başka partilerden aday olanların, partinin oyunu böleceğine yönelik söylemlere ilişkin ise bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Mümkün olmadığının da 31 Mart akşamı belli olacağını ifade eden Torun, "O arkadaşlarımızı da tarih yazacak, neler yaptıklarını. Türkiye artık iki kutuplu bir siyaset sürecine girdi. Vatandaşımız ölçecek, biçecek, değerlendirecek, ona göre karar verecek. Biz iş birliği çerçevesinde bunu büyütmeye çalışırken, birileri eğer ayrıştırmaya çalışıyorsa tarih bunu her zaman değerlendirecek." şeklinde konuştu.

Bütün seçim bölgelerinde etkin şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve MYK üyeleri ile bütün örgütün sahada olacağını, CHP'li belediyeciliği vatandaşa anlatacaklarını dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:19
  1. aday
  2. CHP Genel BaşkanYardımcısı Seyit Torun
  3. yerel seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Süper Lig ekibinde forma giyen...
    1. Galatasaray'dan sürpriz transfer..
    2. 15 Temmuz'da 'Tanklar ateş ede ede..
    3. İlkadım’da Cumhur İttifakı coşkusu
    4. Güney Kore'den skandal Venezuela kararı
    5. "Mısır’da her an ikinci bir 'Arap..
    6. İnternetten alınan bitkisel haplarla..
    7. Ünlü tarihçi Prof.Dr.Kemal Karpat son..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının..
    10. Kayserispor’un minik prensesleri
    11. Gabar’da hainlere büyük darbe
    12. Bakan Kasapoğlu: “Sincan Türkiye’nin..
    13. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    14. Komiser yardımcılarına Fetullah..
    15. Gümüşhane’de seçim güvenliği..
    16. Otoyolda otomobilin çarptığı..
    17. Sözeri: "Eski özgüvenimizi yakaladık"
    18. Hindistan’da sahte içkiden ölü sayısı..
    19. Bir annenin feryadı: “Çocuklarımı..
    20. Adana’da Okullararası Yıldızlar Masa..
    21. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    22. Malatya’da 175 mahalle bekçisi göreve..
    23. Ahlat Merkez YBO, voleybolda il..
    24. Epilepsi hastası anne ve kızı 4 gündür..
    25. Özselek’ten yapılandırmada son gün..
    26. Kaymakam Ermiş’ten “Taraftar yorumu”
    27. Adana’da Okullararası Yıldızlar Tenisi..
    28. Bursa Memur-Sen’den İslam İşbirliği..
    29. DTSO Meclis toplantısı gerçekleştirildi
    30. İflası yaşayan yatırımcı yabancı..
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor