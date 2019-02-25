CHP'den ayrılan adaylara seslendi

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK - CHP Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlığının sonsuza kadar sürecek bir görev olmadığını belirterek, "Arkadaşlarımızın aday olmaması başarısız olduklarından değil, bayrak yarışı. Birileri eğer ayrıştırmaya çalışıyorsa tarih bunu her zaman değerlendirecek." dedi.

Torun, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Adaylık, ittifak ve belediye meclis üyelerinin belirlenme süreçlerinin yoğun olduğunu belirten Torun, ittifak görüşmelerinin yaklaşık 2 ayı bulduğunu, iyi bir diyalogla, karşılıklı anlayış içerisinde geçtiğini anlattı.

Torun, saha, örgüt bilgileri ve adayların özelliklerine göre değerlendirme yapıp, karar verdiklerini anlattı.

Parti içinde, bazı belediye başkan adaylarına yönelik eleştiriler yapıldığının anımsatılması üzerine Torun, "Olacaktır elbette. Herkesin, sonuçta bir arkadaşımızın, daha iyi aday olacağına, onun daha başarılı olacağına yönelik kanaati oluşabilir. Saygıyla karşılıyorum. Ama sonuçta bir kişiyi seçeceğiz. Biz de bunu en doğru şekilde tespit etmeye çalıştık." şeklinde konuştu.

-"Hiç kimse bu kurumsal yapının üzerinde değil"

Aday yapılmadığı gerekçesiyle partiden istifa edenlere ilişkin değerlendirmesinin sorulduğu Torun, CHP'nin kurumsal bir yapı olduğunu, hiç kimsenin bu kurumsal yapının üzerinde olmadığını kaydetti. Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O arkadaşlarımız geçmişte başarıyla görev yapmışlardır. Ama bu sonuçta bir şekilde, bir yerde bitmesi gerekiyor. Sonsuza kadar sürecek bir olay değil. O arkadaşlarımız başarısız olduğu için de alınmadı. Bu bir bayrak yarışı, nöbet değişimi. O arkadaşlarımızın aday olmaması başarısız olduklarından değil, bayrak yarışı. CHP, ekiplerini yenileyerek, yeni bir heyecanla, yeni bir dinamizmle yoluna devam edecek.

Bugün Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir gibi birçok ilimiz, ilçe belediye başkanlıklarından büyükşehir belediye başkanlığına geçmiştir. İlçedeki başarılı hizmetleri, görevleri onları yukarı taşımıştır. Ayrıca birçok ilçe ve il belediye başkan adaylarımıza baktığımızda önemli bir kısmı örgütte ilçe başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapmış, başarı elde etmiş arkadaşlarımızdır. "

-"Tarih bunu değerlendirecek"

Torun, CHP'den ayrılıp başka partilerden aday olanların, partinin oyunu böleceğine yönelik söylemlere ilişkin ise bunun mümkün olmadığını vurguladı.

Mümkün olmadığının da 31 Mart akşamı belli olacağını ifade eden Torun, "O arkadaşlarımızı da tarih yazacak, neler yaptıklarını. Türkiye artık iki kutuplu bir siyaset sürecine girdi. Vatandaşımız ölçecek, biçecek, değerlendirecek, ona göre karar verecek. Biz iş birliği çerçevesinde bunu büyütmeye çalışırken, birileri eğer ayrıştırmaya çalışıyorsa tarih bunu her zaman değerlendirecek." şeklinde konuştu.

Bütün seçim bölgelerinde etkin şekilde mücadelelerini sürdüreceklerini anlatan Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve MYK üyeleri ile bütün örgütün sahada olacağını, CHP'li belediyeciliği vatandaşa anlatacaklarını dile getirdi.