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Özgür Özel'den Akşener çıkışı: Yok öyle bir şey

CHP Grup Başkanvekili Özel , "Meral Akşener ortak aday mı" sorusuna "Yok öyle bir şey. Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diyerek yanıt verdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:29
Özgür Özel'den Akşener çıkışı: Yok öyle bir şey

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Habertürk TV'den Sibel Erdem'in konuğu oldu.

Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenlerin ne kadar ilkeli olduklarına bakmak lazım. CHP ve AK Parti vekilleri partinin görevlerinden istifa ederek o gün seçimler oldu. Ve Erdoğan oradan aday olabildi. Bugün yaşanan nedir? Bir parti var ortada, oyu yüzde 9-11 olarak söyleniyor. Dengeleri değiştirecek bir parti. Biz ne dedik MHP, Akşener'i aday yapmamak için uğraşacak. CHP neden dillendiriyor denildi. Doğru çıktı mı, çıkmadı mı? MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24'üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız? 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları." dedi.

Cihaner'in sosyal medyadan yazdıklarını değerlendiren Özel, "CHP'nin vekillerinden, çevrelerindenn çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diye konuştu.

 

Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar." dedi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:29
  1. Özgür Özel chp
  2. Meral Akşener

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  • МкМк4 dk önce
    Her türlü hainliği yapicaz diyor resmen
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