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CHP'den akılalmaz iddia!

Tüm çabalarına rağmen 3. Havalimanı'nın yapımını engelleyemeyen CHP, şimdi de karalama kampanyasına başladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında yaptığı büyük projelerin tamamına karşı olan CHP yine bir skandala imza attı. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projelerin yapımını engellemeye çalışan muhalefet partisi, projelerin karşısında duramayınca karalamaya başladı. Son olarak yapımı devam eden 3. Havalimanı'na dil uzatan CHP, akılalmaz bir iddiaya başvurdu.

'ATATÜRK İSMİNİ SİLİNMESİ İÇİN YAPILDI'

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Meclis'e verdiği soru önergesinde 'Yeni Havalimanı'nın hizmete sokulmasında ısrar edilmesinin gerekçesi mevcut havalimanından Atatürk ismini çıkartmak mıdır?' diye sordu. Diğer milletvekilleriyle de karalama kampanyasını sürdüren muhalefet partisi birçok yalana başvurdu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. 3. havalimanı

YORUM YAZ

  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL4 dk önce
    ..deli bunlar deli..sadece yalanci olsalar neyse ama kafayi yemisler bunlar..partileri dörde felan bölünmedi partileri paramparca..ayni kendi halleri gibi partileride HASTA..doldurdular yukaridaki beyinsizleri ve fetö/pkk sevici köpekleri..birde utanmadan ATATÜRKÜ anmalari ikide bir..YUUUUUH siz hasta cehepelilere..YUHHHHH!!!
  • Onuncu köyOnuncu köy51 dk önce
    Biriyada birileri bunlari donanimli bir hastanaye göturupkomple kontrol ettirsinve ne yiyip ictiklerine bi baksinlutfen cok merak ettim.. Hic bir seybulamazlarsa deriiiiiiiiiinnnn bir hocaya göturup okutsunlar.. Baskabir yorum aklima gelmiyor maalesef.
  • Farahim QurbanFarahim Qurban15 dk önce
    CHP Kanuna müvafik olarak cezalandırılmasa, o, bölece hökumetin politikasına düşmen siyasetini davam etdirecek.
  • TÜRKTÜRK29 dk önce
    ATATÜRKVATANA KURŞUN SIKANLARA DESTEKOLUN DEDİMİ
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