CHP'den akılalmaz iddia!

Türkiye'nin 2023 vizyonu kapsamında yaptığı büyük projelerin tamamına karşı olan CHP yine bir skandala imza attı. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projelerin yapımını engellemeye çalışan muhalefet partisi, projelerin karşısında duramayınca karalamaya başladı. Son olarak yapımı devam eden 3. Havalimanı'na dil uzatan CHP, akılalmaz bir iddiaya başvurdu.



'ATATÜRK İSMİNİ SİLİNMESİ İÇİN YAPILDI'



CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Meclis'e verdiği soru önergesinde 'Yeni Havalimanı'nın hizmete sokulmasında ısrar edilmesinin gerekçesi mevcut havalimanından Atatürk ismini çıkartmak mıdır?' diye sordu. Diğer milletvekilleriyle de karalama kampanyasını sürdüren muhalefet partisi birçok yalana başvurdu.