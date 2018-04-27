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Yılmaz Büyükerşen istifa ederse belediye AK Parti'ye geçebilir

CHP’de seçime giderken Eskişehir’i kaybetme endişesi baş gösterdi. Kulislerde Cumhurbaşkanlığı adayı için adı geçen Büyükerşen’in istifası durumunda yerine AK Partili bir isim gelecek. Eskişehir’de belediye meclis üyelerinin 29’u AK Partili, 16’sı CHP’li ve 1’i de MHP’li.

27 Nisan 2018 Cuma 11:33
Yılmaz Büyükerşen istifa ederse belediye AK Parti'ye geçebilir

24 Haziran’da muhalefeti çatı aday etrafında birleştirme iddiasıyla yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bölüneceği endişesiyle kendi adayını çıkarma kararı aldı. Çatı adaydan sonuç alamayan CHP, cumhurbaşkanlığı konusunda bu kez ‘Eskişehir’ nedeniyle kilitlendi.

Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı netleşen CHP’de, adaylık sinyali veren Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, İstanbul Milletvekili Didem Engin’in dışında kulislerde İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in ismi de konuşuluyor.

Büyükerşen’in adı ön plana çıkarken, bu sefer de aday gösterilmesi halinde CHP’de Eskişehir’i AK Parti’ye kaptırma korkusu yaşanıyor. Eskişehir’de belediye CHP’de ancak, belediye meclisi çoğunluğu AK Parti’de. Büyükerşen aday olursa belediye başkanlığından istifa edeceği için yerine AK Parti’li belediye başkanı gelecek. Belediye Meclis üyelerinin 29’u AK Parti’li 16’sı CHP’li, 1’i de MHP’li.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:33
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
  5. Yılmaz Büyükerşen
  6. AK Parti
  7. CHP

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