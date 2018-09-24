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CHP'den 'af' açıklaması: AK Parti ne diyorsa...

MHP'nin af teklifi ile ilgili, CHP kanadından, "AK Parti ne düşünüyor ona bakmak lazım" yorumu geldi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:56
CHP'den 'af' açıklaması: AK Parti ne diyorsa...

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı yaptı.

Salıcı, MHP'nin bugün Meclis'e sunduğu af teklifiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"AK PARTİ NE DÜŞÜNÜYOR ONA BAKMAK LAZIM..."

Salıcı konuyla ilgili olarak, "Öncelikle affın içeriğini görmek lazım. Ondan daha önce bu af teklifini MHP yapıyor. MHP, Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı. Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı bu af teklifiyle ilgili ne düşünüyor önce ona bakmak lazım. İkincisi, af teklifinin içeriği milletvekillerimiz tarafından incelenecek. Grup Başkanvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimizle bir komisyon oluşturacaklar ve o komisyon af teklifinin içeriğiyle ilgili konuyu detaylı bir şekilde değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak." dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:56
  1. CHP
  2. cumhur ittifakı
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. oğuz kaan salıcı

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