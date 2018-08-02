CHP ile HDP arasındaki ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP, CHP ile aralarındaki ittifakı açık bir şekilde dile getirdi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. " dedi.02 Ağustos 2018 Perşembe 08:50
CHP, terör örgütüPKK'nın siyasi kanadı HDP ile yan yana geldi.
CHP ile HDP arasındaki ittifakın detaylarını, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tek tek anlattı.
HDP'li Ayhan Bilgen'in CHP ile ittifak itirafı VİDEO
CHP ADAYLARI HDP'DEN ONAY ALIYOR
Katıldığı canlı yayında konuşan HDP'li Bilgen, yerel seçimlerde CHP'den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı.
İtiraf niteliğindeki bu sözler, kapalı kapılar ardındaki kirli ittifakı da ortaya çıkardı.
HDP'li Ayhan Bilgen, şunları söyledi: "Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok"
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