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CHP’DEN AÇIKLAMA: Örtüyü İslâm alimlerine sormayız

CHP’den yapılan açıklamada, “Başörtüsü konusunu İslâm alimlerine bırakalım, onlar karar versin” sözlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ait olmadığı bildirildi

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
CHP’DEN AÇIKLAMA: Örtüyü İslâm alimlerine sormayız

Açıklamada, gazeteci Mine Şenocaklı’nın, Nuray Mert ve Ayşe Böhürler ile yaptığı söyleşinin bugünkü bölümünün, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Başörtüsü konusunu İslâm alimlerine bırakalım, onlar karar versin’ görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu ile başladığı belirtilerek, Kılıçdaroğlu’nun, ne CHP Genel Başkanı, ne Grup Başkanvekili, ne milletvekili, ne bürokrat, ne de bir birey olarak, böyle bir sözünün bulunmadığı belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:44
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