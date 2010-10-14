CHP’DEN AÇIKLAMA: Örtüyü İslâm alimlerine sormayız

Açıklamada, gazeteci Mine Şenocaklı’nın, Nuray Mert ve Ayşe Böhürler ile yaptığı söyleşinin bugünkü bölümünün, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Başörtüsü konusunu İslâm alimlerine bırakalım, onlar karar versin’ görüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu ile başladığı belirtilerek, Kılıçdaroğlu’nun, ne CHP Genel Başkanı, ne Grup Başkanvekili, ne milletvekili, ne bürokrat, ne de bir birey olarak, böyle bir sözünün bulunmadığı belirtildi.