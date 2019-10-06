0553 313 94 23

CHP'den ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne tweet tepkisi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında terör örgütü FETÖ’nün firarisinin attığı Twitter mesajını beğenmesine CHP'den de sert tepki geldi. CHP'li Özkoç, "Türkiye'de siyaseti millet şekillendirir. Bu beğeni, ülkemizin siyasi parti liderine yönelik hadsizliktir, gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 22:53
CHP'den ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne tweet tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz” diyen Özkoç, “ABD Ankara Büyükelçiliği’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımını, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz.

Bu konuda ABD Büyükelçiliği ayrıntılı ve net bir açıklama yapmalıdır. Türkiye’de siyaseti millet şekillendirir. Bu beğeni, ülkemizin siyasi parti liderine yönelik hadsizliktir, gereğinin yapılmasını bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 22:53
  1. Ankara
  2. abd
  3. chp
  4. twitter
  5. devlet bahçeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temizlik yaparken korkunç manzarayla karışlaştı
    1. Temizlik yaparken korkunç manzarayla..
    2. Yahya Kutluoğlu'nun eşi vefat etti
    3. Barcelona'dan Dorukhan'a mesaj!
    4. Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in..
    5. Cammu Keşmir protestosuna engel
    6. Başakşehir'den kritik galibiyet
    7. Abdullah Avcı: Yalnız hissetmiyorum
    8. CHP'den ABD’ye tweet tepkisi
    9. Sumudica: 10 kişi kalmasaydık sonuç..
    10. Rıdvan Dilmen'e UEFA'da önemli görev
    11. Erdoğan-Trump ile görüştü
    12. Migren için bitkisel çözüm! Migren..
    13. CHP'li belediyeden skandal! Türk..
    14. Karaman: Bizim açımızdan sevindirici..
    15. Terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye..
    16. Erdoğan'dan kritik Trump görüşmesi
    17. Fikret Orman'dan tepki! "Ben gidince..."
    18. Buruk: Avrupa maçı sonrası..
    19. ABD, terör örgütü YPG ile devriye attı!
    20. Migren ağrısı için dua! Baş ağrısından..
    21. CHP'li belediye Türk bayrağı ve T.C..
    22. Tüyler ürperten cinayet itirafı
    23. Hatay'da minibüs devrildi: 10 yaralı
    24. Dorukhan'ı ziyaret eden Burak'tan..
    25. Kral Selman'dan darbeci Sisi'ye..
    26. Trabzonspor, 90'da zafere koştu
    27. İYİ Parti'den İBB'ye tabela tepkisi!
    28. TFF 1. Lig'de toplu sonuçlar! İşte,..
    29. Süper Lig ekibinde deprem! Kulüp..
    30. Konya’da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara Çince tabela asıldı... Vatandaş isyan etti
    İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara Çince tabela asıldı... Vatandaş isyan etti
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu