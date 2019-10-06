CHP'den ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne tweet tepkisi
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabında terör örgütü FETÖ’nün firarisinin attığı Twitter mesajını beğenmesine CHP'den de sert tepki geldi. CHP'li Özkoç, "Türkiye'de siyaseti millet şekillendirir. Bu beğeni, ülkemizin siyasi parti liderine yönelik hadsizliktir, gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.06 Ekim 2019 Pazar 22:53
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. “Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz” diyen Özkoç, “ABD Ankara Büyükelçiliği’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımını, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Başka bir ülkenin içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz.
Bu konuda ABD Büyükelçiliği ayrıntılı ve net bir açıklama yapmalıdır. Türkiye’de siyaseti millet şekillendirir. Bu beğeni, ülkemizin siyasi parti liderine yönelik hadsizliktir, gereğinin yapılmasını bekliyoruz!” ifadelerini kullandı.
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