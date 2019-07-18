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CHP'den "ABD'nin F-35 programı" kararına ilişkin açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:- "Ülkemizin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbir alınmalı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yeniden sağlıklı bir zemine oturtulması sağlanmalıdır"- "Yaşamakta olduğumuz derin ekonomik krizi ve dış politikadaki sıkışmışlığımızı aşmak için dengeli, ölçülü ve ülkemizin kapasitesiyle uyumlu bir siyaset izlemek artık yaşamsal hale gelmiştir"

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
CHP'den "ABD'nin F-35 programı" kararına ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Ülkemizin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbir alınmalı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yeniden sağlıklı bir zemine oturtulması sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, ABD yönetiminin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma kararını değerlendirdi.

Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesinden, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle çıkarılmasının, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası yarattığını belirten Çeviköz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin F-35 projesinden çıkarılması dolayısıyla uğrayacağı ekonomik ve siyasi kayıpların etkilerini azaltmak için her türlü tedbir alınmalı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı temelinde yeniden sağlıklı bir zemine oturtulması sağlanmalıdır. Türkiye'nin Patriot füzelerinin alımı konusunda zorluk yaşadığı ve bu nedenle seçeneklerinin azaldığı ortadadır. Giderek büyüyen ve bugün ülkemizi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakan bu sorunun kriz haline gelmeden önce doğru diplomatik adımlarla çözümü mümkündü. Ne yazık ki bu fırsat kaçırılmıştır."

S-400 alımının, Türkiye ve gelecek kuşaklar için öngörülemeyen maliyetler yaratma potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Çeviköz, bu tercihin, Türkiye'nin Avro-Atlantik camiasındaki saygın konumunu zedeleyebileceğine işaret etti.

- "NATO ihtiyatlı yaklaşım benimseyebilir"

Çeviköz, F-35 projesinden dışlanmasının, ekonomi, dış politika ve savunma sanayi alanlarında Türkiye'ye büyük bir bedel ödetebileceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Altyapı ve eğitim konularında yatırım yaptığımız, tedarik zincirinin yaklaşık yüzde 7'sinde rol oynadığımız F-35 projesinden çıkarılmanın ülkemize maliyetinin 9 milyar dolar olduğu açıklanmıştır. S-400'ün NATO sistemleri için risk oluşturacağının NATO yetkilileri ve müttefiklerimiz tarafından ifade edilmesi de ülkemizin NATO içindeki konumunu ve NATO üyesi ülkelerle ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecektir. Daha somut bir ifadeyle, NATO tatbikatlarında ülkemize yönelik daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenebilir. Türkiye'nin S-400 alımı nedeniyle Batı dünyasından uzaklaştığı algısının dünya kamuoyunda giderek yerleşmesi ülkemizin geleceği için olumsuz bir durumdur. Yaşamakta olduğumuz derin ekonomik krizi ve dış politikadaki sıkışmışlığımızı aşmak için dengeli, ölçülü ve ülkemizin kapasitesiyle uyumlu bir siyaset izlemek artık yaşamsal hale gelmiştir."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:23
  1. ABD
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz
  3. F-35
  4. türkiye

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