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CHP'nin 29 Ekim resepsiyonunda rezalet! Ayakta zor durdular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt dışında yaşayan CHP'liler tarafından da kutlandı. CHP'nin Berlin resepsiyonunda içki içip sarhoş olan ayyaş CHP'liler içler acısı bir hal aldı.

30 Ekim 2018 Salı 14:20
CHP'nin 29 Ekim resepsiyonunda rezalet! Ayakta zor durdular

Almanya'nın başkenti Berlin'de CHP tarafından düzenlenen programda büyük coşku vardı. Partililer doyasıya eğlenirken hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Alkol alıp dans ettiler!

Programa katılanlara içki servisi de yapıldı. Partililer, gecenin ilerleyen saatlerinde güçlükle ayakta durdu.

Masalardaki Atatürk bayraklarının yanında rakı bardakları yer aldı. Büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, objektiflere böyle yansıdı. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:20
  1. chp
  2. berlin
  3. 29 Ekim
  4. berlin resepsiyonu
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • velimerdanvelimerdan7 dk önce
    Alkol alıp dans etmişler. Sorun ne, anlayamadım?
  • Mehmet YardımcıMehmet Yardımcı8 dk önce
    Tamam, İKTİDARA gelemiyorlar ama böyle çok ayyaş olurlarsa İKTİDARSIZLIK çekecekler ve nesilleri hepten tükenecek!
  • Şeref KazanŞeref Kazan9 dk önce
    CHP denince içki alem ve dans, 7 den 77 ye, bunda gocunacak ne var patlasanızda çatlasanızda içkiyle geberecekler
  • TunahanTunahan12 dk önce
    Sizin paranizi mi harcadilar veya devletin parasinimi yiyorlardi siz onu takip edin
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