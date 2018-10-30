CHP'nin 29 Ekim resepsiyonunda rezalet! Ayakta zor durdular

Almanya'nın başkenti Berlin'de CHP tarafından düzenlenen programda büyük coşku vardı. Partililer doyasıya eğlenirken hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Alkol alıp dans ettiler!

Programa katılanlara içki servisi de yapıldı. Partililer, gecenin ilerleyen saatlerinde güçlükle ayakta durdu.

Masalardaki Atatürk bayraklarının yanında rakı bardakları yer aldı. Büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, objektiflere böyle yansıdı.