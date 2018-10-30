CHP'nin 29 Ekim resepsiyonunda rezalet! Ayakta zor durdular
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt dışında yaşayan CHP'liler tarafından da kutlandı. CHP'nin Berlin resepsiyonunda içki içip sarhoş olan ayyaş CHP'liler içler acısı bir hal aldı.30 Ekim 2018 Salı 14:20
Almanya'nın başkenti Berlin'de CHP tarafından düzenlenen programda büyük coşku vardı. Partililer doyasıya eğlenirken hatıra fotoğrafları da çektirdi.
Alkol alıp dans ettiler!
Programa katılanlara içki servisi de yapıldı. Partililer, gecenin ilerleyen saatlerinde güçlükle ayakta durdu.
Masalardaki Atatürk bayraklarının yanında rakı bardakları yer aldı. Büyük bir coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, objektiflere böyle yansıdı.
YORUM YAZ