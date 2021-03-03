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Gündem CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şuan 3. ‘tur’u atıyordu
Gündem

CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şuan 3. ‘tur’u atıyordu

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek bir hareketlilik yaşanıyor. Parti tüzüğünde değişikliği öneren çalışmadaki “İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi” madde dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 15:54:00 -
CHP’deki yeni çalışma dikkat çekti! Bu tüzük olsa Kemal şuan 3. ‘tur’u atıyordu

İYİ Parti ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular kaynamaya devam ediyor.

Taciz haberiyle ve birbiri ardına gelen istifa kararlarıyla sarsılan partide Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu terletecek bir tüzük çalışması başlatıldı.  

CHP Parti Meclisi eski üyesi Bedri Baykam’ın öncülüğünde bir araya gelen CHP’li isimler, Ercan Karakaş, Fikri Sağlar Tolga Yarman, Ömer Faruk Eminağaoğlu, İlhan Cihaner, Tevfik Kızgınkaya, Kemal Akkurt, Suay Karaman ve Mustafa Pınar, “CHP için Demokratik Dijital Devrim (D3) Tüzük Taslağı” başlıklı açıklama yayımladı.

O madde dikkat çekti

CHP tüzüğünde değişiklik öneren açıklamada, neler yapılması gerektiği maddeler halinde sıralandı. CHP'li birçok isim de görüşleri ile tüzüğe katkılarını sundu.

Öneriler arasında en dikkat çeken madde ise “İki kere üst üste genel seçimi kaybeden Genel Başkan’ın koltuğunu kaybetmesi ve Parti’nin Olağanüstü Kurultay’a gitmesi” oldu.

'Şuan 3. ‘tur’u atıyordu'

Söz konusu tüzük önerisindeki madde şuan olsaydı, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlıkta 3. ‘tur’u atıyor olacaktı.

CHP lideri, daha önce 4'ü genel seçim olmak üzere 10'dan fazla seçimde hezimeti yaşadı. Bu tüzükle Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlıkta 2. turu tamamlamış ve 3. ‘tur’u dönüyor olacaktı.

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