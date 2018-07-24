Portakal, CHP'deki yangına Twitter'dan odun attı: Al birini vur ötekine!

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Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) karıştıran kurultay tartışmalarına FOX TV eski spikeri Fatih Portakal da katıldı.

Yangın yerine dönen CHP'ye Twitter'dan odun atan Portakal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki liderlik kavgasında taraf olmayarak ikisini birden hedefe koydu.

Partideki koltuk kavgasını Twitter'dan yorumlayan Fox TV eski spikeri Portakal, Kılıçdaroğlu'nun koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olduğunu, Muharrem İnce'nin ise bir daha karşısına çıkmayacağını söylediği Kılıçdaroğlu karşısında adaylık mücadelesi verdiğini belirterek ikisine de güvenilemeyeceğini ifade etti.

'GÜVENİLİR İSİMLERE İHTİYAÇ VAR'

CHP'nin durumunu tek bir tweette özetleyen Portakal, "Ana muhalefetin durumu: Bir tarafta koltuğa malıymış gibi tutkuyla bağlı olup delegeye topu atan bir lider, diğer tarafta bir daha karşısına rakip olarak çıkmam diyen partili. Hangisine inanılıp peşinden gidilir? Bence ikisinin de değil. Güvenilir isimlere ihtiyaç var!" ifadelerini kullandı.