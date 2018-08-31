CHP'deki kavga giderek büyüyor! İnce başkan olursa...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına dayanak olan gelişmeler şöyle gelişti: Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’dan bir süre önce, parlamento seçimlerinde başarı sağlanamaması durumunda görevi bırakmayı planladı. Kılıçdaroğlu’nun, seçim gecesi istifasını masasında tuttuğu, parti tabanında karşılığının olması nedeniyle İnce’nin genel başkanlığına sıcak baktığı, kurultayda İnce’yi tek aday olarak önermeyi düşündüğü belirtildi. Görüşünü son ana kadar koruyan Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye yönelik ilk rahatsızlığının seçim günü başladığı belirtildi. Parti kaynakları, seçim sabahı, Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla bir genel başkan yardımcısının İnce’yi seçimlerle ilgili planlama yapmak için partiye davet ettiğini ancak İnce’nin bunu kabul etmediğini ileri sürdü. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından İnce’den açıklama yapmasının istendiği ancak bunun da kabul görmediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun seçim gecesi yaşanan iletişim sorunu ve İnce’nin kendisiyle konuşmadan 25 Haziran’da parti genel merkezinde açıklama yapma kararından rahatsızlık duyduğu belirtildi. İnce’nin 25 Haziran’daki “Bana ‘yürü önümüzden’ derlerse, yürümeye hazırım” çıkışı ile daha sonraki tutumunu da onaylamadığı aktarılan Kılıçdaroğlu’nun, 2 Temmuz’da İnce ile bir araya geldiği yemek sonrasında ise görevi bırakma düşüncesinden tamamen vazgeçtiği öğrenildi. İnce’nin, yemekte konuşulanları açıklamasını tepkiyle karşılayan Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yakın çevresine, “Kendisini bu süreçte iyi tanıdım. Genel başkan olursa parti biter” dediği aktarıldı.

İNCE NE YAPACAK?

Kurultay girişimi başarısız olan İnce kanadı, Kurban Bayramı’nın ardından tüzük değişikliği için bir kurultay toplama girişimi başlatmayı gündeme getirmişti. Ancak, kurultay için imza veren bazı delegelerin, yeni girişime sıcak bakmaması nedeniyle, yerel seçimleri bekleme kararının ağırlık kazandığı öğrenildi. İnce’nin ülke gündemine yönelik açıklamalarını sürdüreceği ve yerel seçimlerde partinin başarısı için çaba göstereceği ifade edildi.

TÜZÜN: BANA SÖYLEMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun, İnce hakkındaki görüşlerini Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e de anlattığını söylediği yansımıştı. Milliyet’e konuşan Tüzün, Kılıçdaroğlu ile temmuz başında, TBMM grup yönetiminin seçimlerinden önce görüştüğünü belirterek Kılıçdaroğlu’nun “Kampanya döneminde Engin Altay’la görüştüm. İnce’nin konuşmalarında vurgu yapması gereken şeyleri söyledim ama İnce bunlara değinmedi” dediğini söyledi. Tüzün, “Sayın genel başkan bana, görevi bırakmayı planladığını ve sayın İnce’yi genel başkan olarak düşündüğünden bahsetmedi. Kurultay ile ilgili bir konuşma yapmadı” dedi.

(Milliyet)