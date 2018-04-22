Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstifa talimatı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İYİ Parti'ye geçmek için CHP'den istifa eden isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine istifa ettiğini söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 14:32
İstifa talimatı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

Seçimler için 24 Haziran tarihinin açıklanmasının ardından siyaset kulisleri hızlandı. Bugün gerçekleşen CHP-İYİ Parti görüşmesinin ardından CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

İstifa kararını bazı CHP'li milletvekilleriyle TBMM çatısı altında açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da eşlik etti.

Altay'ın ardından söz alan Tezcan, istifa sürecinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başladığı vurgusunu yaparak, "Şunun bilinmesinde yarar var. 15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatı ile parti görevini yere getirerek istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiştir" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:32
  1. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • SelimSelim37 dk önce
    windy isimli yorumcu ona demokrasi değil fetö kardeşliği deniyor önce bunu öğren. chp ye oy verenler sol parti diye veriyor çoğu şimdi bu oyların hesabını kim kime verecek? artık gerçek chp lilerin bu seçimde bu devrişik chp ye bir ders vermesi lazım.
  • windywindy45 dk önce
    adamlar a helal olsun. demokrasi bu işte. zorla birinin önünü kesmeye çalışmak deyil. deniz bey de erdoğanın önünü açmıştı zamanında. helal olsun demekten başka söz yok arkadaş.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Teröristlerin inlerine girildi: 16 bin 650 terörist öldürüldü
  1. Teröristlerin inlerine girildi: 16 bin..
  2. Türk asıllı girişimciAvrupa'ya..
  3. HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
  4. Cumhuriyet yazarının Cumhur İttifakı..
  5. Fransa adayı apar topar boşalttı
  6. Ankara'da hareketlilik... İP, YSK'ya..
  7. Hem kör hem yalancı! Akıl almaz açıklama
  8. Yasa dışı marjinal parti YSK'ya..
  9. AK Parti'den ilk açıklama geldi
  10. İYİ Parti'ye 25 milyonluk piyango
  11. ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve..
  12. CHP'den İYİ Parti'ye verilen desteğe..
  13. İYİ Parti seçim yardımı alabilecek mi?
  14. Akşener'i gazlayan gazlayana! 'Oyları..
  15. Eski MİT'çi FETÖ'nün kuruma sızma..
  16. Başbakan İzmir'de konuştu: Burası..
  17. CHP'de yeri en sağlam vekil belli oldu!
  18. Doğa tutkunlarının adresi: Balık Gölü
  19. Bir de Cumhurbaşkanı adayı olacak!..
  20. TSK açıkladı: Yakalandılar
Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...