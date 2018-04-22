İstifa talimatı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan

Seçimler için 24 Haziran tarihinin açıklanmasının ardından siyaset kulisleri hızlandı. Bugün gerçekleşen CHP-İYİ Parti görüşmesinin ardından CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı.

İstifa kararını bazı CHP'li milletvekilleriyle TBMM çatısı altında açıklayan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da eşlik etti.

Altay'ın ardından söz alan Tezcan, istifa sürecinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başladığı vurgusunu yaparak, "Şunun bilinmesinde yarar var. 15 milletvekilimiz Genel Başkanımızın talimatı ile parti görevini yere getirerek istifa ederek İYİ Parti'ye geçmiştir" ifadesini kullandı.