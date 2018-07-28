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CHP'de yeni televizyon skandalı! Daha önce paralar buhar olmuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KRT TV'nin yarı hisselerini almak için harekete geçmesi sonucu, akıllara daha önce paraları buharlaşan Artı 1 TV kanalı geldi. Aylık 400 ila 500 bin lira gideri CHP’li belediyelerden toplayacak olan bu projenin başında ise Toprak ve Özkan var.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:20
CHP'de yeni televizyon skandalı! Daha önce paralar buhar olmuştu

CHP bir taraftan kurultay için toplanan imzalarla uğraşırken bir taraftan da ‘adaletsiz’ uygulamalarına bir yenisini ekliyor. Ağustosta kapanacağı açıklanan KRT TV’nin yüzde 49 hissesinin alınacağı günlerdir konuşuluyordu. Bu olayın perde arkasında konuşulanlar gün yüzüne çıkarıldı. 

KAYNAK BELEDiYELERDEN

Televizyonun işleyişiyle Tuncay Özkan, finansıyla da Erdoğan Toprak ilgilenecek. Televizyonun kendini idare etmesi için her ay gerekli olan 500 bin lira da CHP’li belediyelerden sağlanacak. Ancak belediyeler bu durumdan rahatsız.

ARTI 1'DE PARALAR BUHAR OLDU

Akşam Gazetesine konuşan bir belediye başkanı çarpıcı açıklamalarda bulundu: Gezi olayları sırasında Artı 1 isimli bir televizyon kanalı vardı. Bunun sahibi bir inşaatçıydı. Erdoğan Toprak partiye hizmet edecek bir televizyon kanalına ihtiyaç duyulduğunu belirterek İstanbul’daki 15 belediye başkanını toplantıya çağırdı. 14 belediye başkanını toplantıya çağırdı. Adalar ve Çatalca belediyelerinde para olmadığı için onlar es geçildi. Her belediyeden 300 bin dolardan az olmamak kaydıyla para toplandı. 1-2 milyon dolar bile alınan belediye oldu. Daha sonra bu televizyon kanalı CHP’ye geçmedi. Paraların akıbeti ise belirsiz!

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:20
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. KRT TV
  4. Tuncay Özkan
  5. Skandal
  6. Kemal Kılıçdaroğlu

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